Il lavoro uccide ancora: "Una vittima a settimana"

Il lavoro uccide oggi come ieri, nonostante numeri in calo, sono sempre alti quelli di infortuni e morti sul lavoro. A snocciolare i dati il presidente Anmil di Arezzo Mirko Marinelli.

Quanti incidenti sul lavoro mortali ad Arezzo?

"In provincia il confronto gennaioluglio 2022-23, parla di un calo: da 40 morti a 29. Siamo felici che la forbice veda una diminuzione ma 29 morti in 7 mesi sono sempre tanti. Sono più di 4 al mese, 1 a settimana. Non va abbassata la guardia".

E sul fronte infortuni?

"Nella finestra gennaio luglio sono in calo rispetto al 2022, erano 33058, sono 27652 nel 2023. Qualcosa migliora ma siamo a 131 denunce al giorno, qualcosa non quadra, soprattutto se si pensa che in questi numeri non rientrano le malattie professionali che sono in aumento a livello nazionale del 22%, molte legate all’amianto".

Quali i settori più a rischio?

"Qui si muore e ci si infortuna di più nell’industria, nei trasporti e nelle costruzioni. Altra nota dolente l’agricoltura".

L’Anmil è in prima linea…

"L’8 ottobre si celebra ad Arezzo la73esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, quest’anno Anmil ha festeggiato 80 anni ricevuta dal Papa. Ci battiamo per interiorizzare la sicurezza sul lavoro"

A 5 anni dalla tragedia dell’Archivio, poco è cambiato?

"Una centralina non a norma, una caldaia senza revisione, siamo abituati a non trovare colpevoli a vedere lo scarica barile tra datori di lavoro e responsabili sicurezza. E’ triste che ci voglia tanto per la verità, non trovare colpevoli, soprattutto se pensiamo al dolore dei familiari".

A.B.