Il lago restituisce il corpo Disperso trovato dopo ore

di Claudio Roselli

Le ultime flebili speranze sono cadute alle 2.30 di notte. Quando i sommozzatori dei vigili del fuoco di Firenze hanno recuperato il corpo senza vita di Ilie Daniel Botos, 45 anni, imprenditore edile di origine rumena residente a Palazzo del Pero. Domenica mattina si era tuffato, senza più riemergere, nelle acque del lago più grande formato nelle vecchie cave della golena del Tevere, vicino Viaio di Anghiari. L’ecoscandaglio dei sommozzatori è riuscito a individuare il corpo dell’uomo in un punto non distante da quello in cui si era tuffato. La direzione era quella, a circa una trentina di metri dalla parte opposta rispetto alla riva in cui si trovavano gli altri amici connazionali. Con loro, Ilie Daniel Botos stava pescando in quella che avrebbe dovuto essere una domenica di relax. Ci sono volute oltre 14 ore di ricerca per individuare il corpo: il fondale dove è stato localizzato in quel momento era abbastanza pulito. Per consentire le ricerche notturne, sono stati attivate le colonne faro dei vigili del fuoco, rimasti sul posto insieme all’Unità di comando (Ucl) di Arezzo, ai volontari del distaccamento di Sansepolcro e ai carabinieri. Cosa può aver provocato il decesso di Botos? Al di là dei pericoli insiti nel lago (correnti e fondale melmoso), è molto probabile un improvviso malore che lo ha bloccato nei movimenti. Dopo il recupero del corpo, è intervenuta la guardia medica di turno a Sansepolcro per accertare la morte del rumeno. Non sarà eseguita l’autopsia, dal momento che non si configurano ipotesi di reato, è il convincimento degli inquirenti.

Ilie Daniel Botos si è tuffato e non è più risalito in superficie: gli amici, pare fossero cinque, si sono preoccupati lanciando l’allarme. Poi, lo strazio della moglie dell’imprenditore edile, accompagnata sul luogo della tragedia. La coppia ha due figli piccoli che adesso resteranno senza il padre. In queste ore, i familiari stanno organizzando il ffunerale.

Una tragedia che riporta alla ribalta la quesitone delle immersioni nei laghi e nei corsi d’acqua, magari seguendo la tentazione di fare un bagno. In quella zona c’è un divieto di balneazione perchè le cave dismesse, oggi coperte da volumi di acqua che arrivano in più punti a profondità di 5-6 metri e con fondali sabbiosi, sono pericolose. Intanto c’è chi propone misure di sicurezza come, ad esempio, le recinzioni delle aree ad alto rischio.