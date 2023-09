Il ladro incastrato dal tatuaggio Furti in autogrill: doppia denuncia

di Claudio Roselli

Tatuaggio fatale per mettere davanti alle proprie responsabilità un individuo che ancora risulta ricercato assieme alla sua compagna per il furto compiuto un paio di settimane fa nell’area di servizio "Città del Palio della Balestra", posta lungo la carreggiata nord della E45 fra le due uscite per Sansepolcro. Il fatto è avvenuto per l’esattezza nella notte fra martedì 22 e mercoledì 23 agosto scorsi, quando i due – entrambi italiani e provenienti dal settentrione – avevano deciso di uscire dalla quattro corsie e di parcheggiare la loro roulotte nella piazzola antistante il bar accanto alle pompe di carburante, che a quell’ora rimane ancora aperto al pubblico. La strategia messa in atto è in fondo una tecnica classica: l’uno distrae, l’altro agisce.

Così, la donna di mezza età scesa dal caravan aveva pensato di distrarre la commessa dell’esercizio con una serie di inutili richieste e informazioni, cercando il più possibile di temporeggiare al fine di consentire al compagno trentenne di allungare il braccio fino ad agguantare e nascondere due serie di tagliandi "Gratta e Vinci", che erano esposte per la vendita al pubblico proprio dietro il bancone nel quale è posizionata la cassa. Non ancora soddisfatto per quanto sottratto – e dal momento che le due donne continuavano a conversare fra di loro – l’uomo aveva poi colto l’occasione per infilare nello zaino anche altri generi alimentari presenti nelle vicinanze. Mosse abili nell’uno e nell’altro verso, perché quando l’addetta del bar si era accorta del raggiro i due erano già ripartiti; immediata la denuncia ai carabinieri della Compagnia biturgense, che a quel punto si sono concentrati sulle immagini della videosorveglianza interna; grazie a un sofisticato software informatico che permette di eseguire raffronti fra i tratti somatici delle persone già fotosegnalate, i militari dell’Arma sono riusciti a identificare i due soggetti, già noti peraltro alle forze dell’ordine.

E in questo frangente, a ulteriore riprova, è venuto fuori anche il vistoso tatuaggio tribale impresso sul braccio che l’uomo ha utilizzato per rubare i "Gratta e Vinci"; un ulteriore segnale inequivocabile, visto che i due malviventi si sono presentati a volto scoperto e che l’occhio tecnologico li aveva comunque messi a fuoco. È pertanto scattata la denuncia a piede libero per la coppia, mentre il danno per l’esercizio ammonta a circa 500 euro.