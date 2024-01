Il keu e la ’ndrangheta. In 24 verso il processo

Si chiama keu l’altro contatto recente tra la terra di Arezzo e le inchieste antimafia. Il processo che ha fatto emergere intrecci tra politica, imprese e soggetti vicini alle cosche della ’ndrangheta, è arrivato al primo step dopo tre anni.

Il prossimo 12 aprile, il giudice Gianluca Mancuso deciderà del destino di trenta posizioni, 24 persone e sei società, per cui la Dda di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio.

Tra le accuse ci sono quelle di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale, corruzione in materia elettorale e di indebita erogazione di fondi pubblici in danno della pubblica amministrazione, falso e impedimento del controllo da parte degli organi amministrativi e giudiziari.

L’accusa parla di gestione scellerata dei rifiuti confluiti nei due impianti (uno nel Pisano, l’altro nell’Aretino) dell’imprenditore Francesco Lerose. Sono due anche i filoni contenuti nelle oltre cento pagine di contestazioni del pm Giulio Monferini.

C’è il filone santacrocese e un’accusa di associazione per delinquere che ingloba politica, dirigenti regionali, conciatori e lo smaltitore Francesco Lerose: la procura vuole il processo, oltre che per il calabrese ritenuto in contatto con soggetti della ’ndrangheta.

C’è un filone aretino che tocca i colossi nel recupero scarti dell’oro Chimet e Tca che sono accusati di aver smaltito indebitamente i propri rifiuti attraverso lo stesso Lerose. La posizione del presidente di Tca, Marco Manneschi, è stata archiviata. Chimet e Tca sono convinte di aver operato secondo legge e di poterlo dimostrare.