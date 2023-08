Il Gusto dei Guidi apre le cantine La sfida dei vini sotto il Castello

di Francesca Mangani

Torna a Poppi il "Gusto dei Guidi", una delle rassegne più attese di tutta l’estate casentinese. Il concorso enologico prenderà il via questa sera alle 18 con le cantine aperte per le tradizionali degustazioni nel centro storico dove è prevista animazione per i più piccoli, aperitivi e wine corner. Domani sera l’apertura delle cantine sarà seguita dalla tradizionale cena in piazza Folli mentre il finale di domenica prevede degustazioni, musica e balli alle 21 nella terrazza sopra le Poste e brindisi conclusivo alle 24 davanti al castello dei Conti Guidi. Una tre giorni di festa per la XVI edizione del concorso enologico, un evento organizzato all’interno del contesto dell’omonima manifestazione dalla Pro Loco Centro Storico Poppi – Aps. Il Gusto dei Guidi nasce nel 1996 come manifestazione divulgativa ed espositiva del panorama enologico Toscano, dal 2006 i visitatori possono assistere anche ad un concorso unico in Toscana, riservato alla categoria Igt Toscana Rosso che da quest’anno apre le porta anche ai vini Igt rosati e metodo classico e charmat.

Il concorso si articola in una serie di commissioni di selezione composte da degustatori ufficiali Ais che esaminano i vari vini pervenuti, fino alla scrematura dei finalisti. Alla commissione finale, oltre la quota "AIS" partecipano anche giornalisti di settore, rappresentanti dei produttori e tecnici, tutti illustri esponenti della categoria. La selezione finale è aperta al pubblico e decreta il vincitore sulla base della media dei punteggi declamati per chiamata nominale da ciascun commissario secondo la valutazione in punti AIS. "È quello degli IGT un argomento attuale, di sempre maggior importanza e blasone per tutta l’enologia della Regione – affermano gli organizzatori – siamo orgogliosi di averlo intuito già molti anni addietro offrendo, attraverso il concorso".