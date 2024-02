Il gruppo mascherato di Santa Fiora trionfa al carnevale

La Proloco Santafiora ha trionfato nella competizione della riuscitissima edizione 2024 del Carnevale a Sansepolcro, grazie anche al sole e al gradevole clima di domenica scorsa.

Il titolo del gruppo mascherato, che ha conquistato i favori della giuria, era "La pesca del Giunti" (acqua tanta, pesci… punti!, come recita il noto detto locale), che ha preceduto la Proloco dell’altra frazione biturgense, Gricignano, con "Trasposizione in chiave ironica di una fiaba ai giorni nostri", mentre al terzo posto si è classificato il Circolo 21 con la "Linea del Tempo", ma meritevoli di elogio sono stati tutti i partecipanti, che assieme si sono ritrovati in una piazza Torre di Berta più che gremita.

Come al solito, due i grandi riferimenti della tradizione: la maschera "Senzabriglie" di Sansepolcro, interpretata da Giuliana Del Barna e il "Sambudellaio" di Anghiari, nella persona di Gino Grottini, a dimostrazione del fatto che il patto di amicizia avviato nel 2023 fra i due Comuni vicini sta senza dubbio funzionando.

C.R.