Il gruppo che ha girato il mondo

Dal 1960 è il primo gruppo in Italia a restituire in forma collettiva l’arte del "maneggiar l’insegna".

È Giovanni Bonacci (nella foto in costume), bancario aretino, è presidente dell’associazione Sbandieratori dal 2016. Un gruppo in continua crescita e che nell’ultimo anno ha registrato l’arrivo costante di giovani. I soci dell’associazione sono 175 e il gruppo degli Sbandieratori attivo, è composto da 85 persone.

Ogni anno vengono fatte oltre 40 trasferte in Italia, ma anche all’estero. Quest’anno gli Sbandieratori sono già stati tre volte in Francia, due in Spagna e una in Argentina. Ed hanno tante altre richieste da soddisfare.