Il Gruppo Beltrame investe sui talenti

Arezzo, 07 dicembre 2023 – AFV Beltrame Group è tra le aziende vincitrici della seconda edizione di "Company for Generation Z", riconoscimento istituito dalla Business School Radar Academy che premia le aziende che maggiormente hanno investito sulla “Generazione Z ”, attraverso politiche concrete di attività, occupazione e valorizzazione dei talenti . Un risultato importante per il gruppo siderurgico veneto, che ha uno stabilimento molto importante anche a San Giovanni. Leonardo Princic, Group HR Management Senior Specialist , si è detto orgoglioso di aver ricevuto il riconoscimento e ha spiegato come l'azienda sia fermamente convinta che valorizzare i giovani, scoprirne le potenzialità e fidelizzare i migliori talenti sia un punto cardine per il processo di cambiamento e miglioramento dell'organizzazione aziendale.

"Partecipare ad eventi con scuole, università e business school - ha aggiunto - è un modo efficace per attrarre talenti della Gen Z e per far loro conoscere i percorsi di crescita professionale che possiamo offrire. Ma è soprattutto l'occasione per far scoprire un mondo , quello siderurgico, ancora così poco preso in considerazione dalle giovani generazioni e che invece ha davvero molto da offrire da molteplici prospettive”. La giuria presieduta da Paolo Iacci, Presidente Eca Italia, Professore presso Università degli studi di Milano, e Presidente di AIDP Promotion , ha coinvolto giornalisti di spicco, quali Maurizio Carucci (Avvenire), Vito De Ceglia, (La Repubblica), Lucia Gabriela Benenati (Capital), Serena Uccello (Il Sole 24 Ore) e Fabio Paluccio, (Adnkronos/Labitalia).

Come hanno ricordato alla Beltrame, l’investimento nei giovani è uno dei plus del gruppo. In questa direzione si sono intensificati anche i programmi di alternanza scuola-lavoro con l’obiettivo di futuri inserimenti lavorativi: nel corso del 2022, in virtù di 5 diversi PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) sono stati inseriti in azienda 5 ragazzi, provenienti da 5 istituti scolastici del territorio, che sono stati impiegati in 5 dipartimenti aziendali diversi; mentre nel corso del 2023 sono già 9 gli stage attivati. Beltrame Group è un gruppo siderurgico tra i più importanti d’Italia. In Valdarno possiede uno storico stabilimento, legato alla storia della Ferriera. Un sito industriale all’avanguardia.