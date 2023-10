"Il gringo era uno di noi". Fides e gioco del Pozzo. Era arrivato da bambino e si era integrato bene

Joel Ramirez Seipio era arrivato in Italia da piccolo. Un lungo viaggio da Santo Domingo assieme alla famiglia in cerca di fortuna e di un futuro. Lo ha conquistato e costruito con tenacia a Montevarchi, che aveva scelto come luogo della ripartenza. Qui viveva e lavorava come operaio in una ditta specializzata in ponteggi.

"Un ragazzo d’oro" come lo ricordano in tanti. Qualche anno fa, Joel aveva perso prematuramente il padre. Separato, lascia una figlia. Il trentottenne era anche un grande appassionato di sport. Innanzitutto un abile ciclista. Così bravo al punto che in un’occasione gli era stato proposto di svolgere questa disciplina a livello agonistico Ma lui aveva rifiutato, proprio per poter rimanere accanto alla madre e alla figlia.

Non solo. In tanti lo ricordano nelle partite di basket perchè aveva giocato anche nelle giovanili della Fides. Il basket, una disciplina che non lo aveva mai fatto sentire un immigrato, ma grazie alla qualeJoel era cresciuto e si era integrato fin da bambino nella comunità montevarchina. Un tiro strano il suo, "laterale sinistro a doppia mano", che riusciva però a centrare il canestro e a incutere timore nelle squadre avversarie. "Ci dicevano - racconta Alessandro - che eravamo fortunati ad avere il gringo americano". E il suo impegno andava anche oltre. Per alcuni anni, infatti, è stato tra i protagonisti del Gioco del Pozzo, che tradizionalmente va in scena durante le festività del Perdono. Vestiva la maglia gialla, quella di Santa Maria del Pellegrino, la squadra che rappresenta il quartiere del Giglio.

Joel giocava, sudava e si batteva per Montevarchi e per i suoi compagni, che oggi sono straziati dal dolore della perdita. Della sua famiglia faceva parte anche l’amato cane. Molti montevarchini che lo conoscevano, lo ricordano principalmente per la sua gentilezza proprio in occasione di qualche passeggiata con l’inseparabile animale. Due chiacchiere ai giardini, un saluto di cortesia, uno scambio di battute. Tutte scene normali di vita quotidiana che mai avrebbero fatto immaginare ad uno scherzo del destino così tremendo.

Un padre di famiglia, un giovane uomo che si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Grande lo sgomento in città, con i social che si trasformano in una piazza virtuale per chi racconta episodi, aneddoti e per coloro che semplicemente vogliono esprimere la loro vicinanza alla famiglia della vittima. Ogni utente ha un piccolo cassetto della memoria che apre e da cui attinge un pensiero per Joel. Cinque minuti, un’ora, un giorno oppure anni. Non importa per quanto tempo le persone hanno incrociato lo sguardo dell’uomo che veniva dalla Repubblica Dominicana. Tutti, ma proprio tutti, hanno impresso nella mente il volto sorridente di quel ragazzo d’oro con gli occhi color celeste ghiaccio.