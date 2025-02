"Il grande tema del risparmio idrico"

Il tema che nasce dal cambiamento climatico da declinare in vari modi grazie al supporto del gestore idrico locale. Nuove Acque partecipa anche quest’anno al campionato di giornalismo de La Nazione e mette a disposizione il proprio sapere e i propri tecnici per promuovere tra gli studenti le buone pratiche e l’uso consapevole dell’acqua potabile, ma anche il contrasto alla dispersione e il progetto plastic free. "Abbiamo scelto di partecipare anche quest’anno al campionato di giornalismo – spiega l’ad di Nuove Acque Francesca Menabuoni - perchè ci interessano i temi ambientali che i ragazzi possono affrontare. Abbiamo scelto il tema del risparmio idrico che ci permette di parlare sia dal punto di vista del cittadino che dell’azienda. I ragazzi possono portare avanti le buone pratiche sia a casa che a scuola rispetto al tema dei cambiamenti climatici. Argomenti che impongono di riflettere sull’acqua come risorsa limitata". Le buone pratiche come strumento per agire promuovendo il cambiamento. "Il tema ci permette di parlare di un mondo più tecnico e di tutto quello che può fare un’azienda che gestisce una rete acquedotto per preservare le sue fonti di approvvigionamento – continua Menabuoni - ma anche di come evitare sprechi di risorsa nella rete idrica. Siamo a disposizione dei ragazzi per materiale da usare in classe o ospitandoli nell’impianto. Ci piace l’idea di avvicinarli a questo mondo e a mestieri come l’ingegnere o il tecnico. Obiettivo mostrare correlazione tra cambiamenti climatici e risparmio idrico che si può fare a casa o nell’azienda che gestisce la risorsa attraverso il contenimento delle perdite. Tutto ciò grazie anche a tecniche innovative a disposizione per preservare le fonti di approvvigionamento, in quantità e qualità"

Angela Baldi