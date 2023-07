Il grande folk americano di Sara Lee Guthrie Serata per i diritti e contro le mafie a Terranuova

Il Festival Orientoccidente arriva nel centro di Terranuova Bracciolini stasera alle 21.15 in piazza Liebrazione, per un evento speciale, internazionale e allo stesso tempo legato alla nostra realtà. "Più diritti = meno mafie" questo è il titolo e l’impegno per una serata promossa insieme all’Associazione Libera Valdarno e al Comune come testimonianza della lotta contro le mafie e memoria del trentesimo anniversario della strage di via dei Georgofili a Firenze. Ospite d’onore sarà la folksinger statunitense Sarah Lee Guthrie, nipote del grande Woody e figlia di Arlo Guthrie. Si esibirà in duo col chitarrista Thibault Ribault, con la partecipazione di Scarlet Rivera, leggendaria violinista di Bob Dylan.