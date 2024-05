Il gran cuore degli Amici di Vada. Un appello per il Circolo Operaio

CORTONA

Oltre 200 persone hanno partecipato all’iniziativa di raccolta fondi dell’associazione Amici di Vada che si è svolta al centro sportivo delle Tavarnelle. "Un abbraccio solidale che ci ha riempito il cuore", sottolinea Marco Bassini (nella foto durante il suo intervento), instancabile e storico presidente dell’associazione. Presenti alla serata anche le altre associazioni che in questi anni hanno teso la mano alle attività degli Amici di Vada, attraverso iniziative tra le più svariate. Tra loro c’era "Castiglioni Aiuta" con cui presto saranno replicate iniziative anche a Castiglion Fiorentino, l’associazione nazionale polizia di Stato sezione Sirio Donati di Arezzo che ha recentemente organizzato un concerto solidale al teatro Signorelli, il Vintage Rental Car che ha organizzato un raduno di Porche molto partecipato, oltre al Calcit Valdichiana e alla Misericordia di Cortona. Oggi l’associazione lancia un accorato e urgente appello. "Vorremmo che riaprisse presto il Circolo Operaio di Cortona, nel cuore del centro storico, dove noi e tante altre associazioni avevamo una sede operativa", conferma Bassini. "Non si tratta solo di un luogo di incontro, ma di un vero posto per la socialità per i nostri ragazzi che ormai ci è stato sottratto da troppi anni. Comprendiamo tutte le motivazioni, ma non è più tempo di esitare". L’appello di Bassini è salutato con favore anche dalle altre associazioni che da anni condividevano quegli spazi insieme a loro, tra cui il ciclo club Quota Mille e il Viola Club oltre al presidente del Circolo operaio Luca Signorelli Luciano Cuculi che da sempre ha gestito quel luogo con abnegazione ed entusiasmo. Un appello lanciato di fronte a tutti i candidati a sindaco di questa tornata elettorale presenti alla serata solidale alle Tavarnelle. Nata grazie all’impegno dell’indimenticato Don Antonio Mencarini "Amici di Vada" da 30 anni opera in forma totalmente volontaria e senza fini di lucro nel territorio.

Si occupa di assistenza alle persone disabili organizzando attività ricreative, gite e soggiorni al mare e in montagna promuovendo anche molte altre attività per favorirne l’inserimento sociale. Il presidente Marco Bassini insieme ai volontari, stimola i ragazzi a uscire di casa, a sviluppare la loro creatività, a imparare a relazionarsi e ad essere autonomi. Nel corso degli anni l’associazione, aprendosi anche alla collaborazione con molte altre realtà del territorio, si è impegnata con successo in numerosi progetti.

Laura Lucente