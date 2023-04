Il giro del mondo del valdarnese Gaetano Fresa. Running e solidarietà.

Arezzo, 24 aprile 2023 – In questo momento è tra Brasile e Argentina Gaetano Fresa, il 39enne di Cavriglia che lo scorso mese di gennaio è partito per un giro del mondo con l’obiettivo di coltivare le sue due grandi passioni, quella dei viaggi e del runner, abbinando anche la solidarietà. Un tour che lo sta portando in tutto il pianeta, correndo anche gare podistiche in quasi tutti i Paesi che sta visitando. Abbinati all’iniziativa anche due progetti solidali. Raccoglierà infatti fondi per due Onlus: i Maratonabili e la Dynamo Camp. Il tour durerà sei mesi.

Gaetano è partito da Marrakech e tornerà in Europa tra fine giugno e inizio luglio, toccando tutti e 5 i continenti. Alla fine del lungo viaggio pianterà altrettanti alberi, a simboleggiare la sostenibilità ambientale. Lo farà alla tenuta del Borro, che gli ha dato disponibilità e sostegno al progetto. Per questo ha voluto ringraziare la famiglia Ferragamo, oltre al comune di Cavriglia che ha patrocinato l’iniziativa. Le tappe di questo “Running World Tour” sono state diverse. – 29/01 Marocco (21km Marrakech) – 9-10/02 Grecia (no running) – 12/02 Emirati, Dubai (10km) – 24/02 Israele (21km Tel-Aviv) – 26/02 Malta (21km) – 05/03 Messico (Cancún 21km) – 12/03 Bolivia (La Paz 21 km) – 13-17/03 Perú (no running) – 19/03 Argentina (21 km Mendoza) – 16/04 Brasile (21km San Paolo).

“Adesso sto andando ad Iguazu, tra Argentina e Brasile, poi mi recherò nella zona nord dell’Argentina e rientrerò a Mendoza per una seconda gara il 30 aprile – ha spiegato Gaetano – Poi ci saranno le gare in Cile, Australia, Thailandia, Cambogia, Russia e Germania. Tutto il progetto è solidale, perché raccolgo fondi per le due Onlus che sostengo: i Maratonabili e Dynamo Camp. Oltre ovviamente a voler realizzare il sogno di fare il giro del mondo e che era una cosa che sognavo sin da bambino.”

Gaetano Fresa abita nella frazione cavrigliese di Vacchereccia. E’ un accompagnatore turistico. Nato e cresciuto in Puglia, si è trasferito in Toscana a 15 anni. E’ laureato in economia e gestione dei servizi turistici. Col desiderio di condividere le sue passioni, Gaetano ha scritto anche un libro dal titolo “La birra è vicina”, che racconta la sua esperienza di qualche anno fa alla Maratona di New York e ha aperto il sito www.dreamandrun.com, dove è possibile scoprire i vari progetti, tramite racconti e foto. L’obiettivo è quello di ispirare altre persone ad avvicinarsi alla corsa e al trekking, al movimento sportivo in generale e al camminare, oltre che a superare la paura di viaggiare in solitaria. Ma soprattutto ha una mission ben precisa: sensibilizzare l’avvicinamento ad un turismo di sostenibilità ambientale e responsabile. Sarà possibile seguire l’evento, l’itinerario, le gare e il giro del mondo attraverso i canali social e il sito da lui realizzato.