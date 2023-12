Il Giovagnoli in piazza: "No all’accorpamento". Vertice con i dirigenti

"Ora che siamo nel bel mezzo di un orientamento già progettato e portato avanti fino a questo momento, cosa dovremmo dire alle famiglie che si troveranno ad affiancare i loro ragazzi nella scelta consapevole?". La domanda viene posta dagli insegnanti dell’istituto medio superiore "Giuseppe Giovagnoli" di Sansepolcro, che dal prossimo 1° settembre la scuola verrà accorpata nel liceo "Città di Piero". E la nota da loro diramata è stata condivisa con i circa 100 lavoratori e con i 355 studenti assieme alle rispettive famiglie. Per le 10 di stamani, tutte queste componenti hanno programmato una manifestazione al completo nel centro storico per far sentire la propria voce. "Siamo rimasti tutti sconcertati perché non c’era stato nessun preavviso e anche nelle sedi istituzionali era stato dichiarato che per l’anno scolastico 2024’25 non ci sarebbero stati cambiamenti e sarebbe rimasto tutto invariato. Vorremmo contestare la decisione presa senza alcun preavviso, come sempre avvenuto negli anni precedenti, inibendo di fatto qualsiasi possibile spazio di azione. Ci chiediamo se una scuola debba essere considerata una comunità educativa, interagente, accogliente, inclusiva con gli alunni e le famiglie in un momento così difficile della loro crescita, o un’entità asettica che applica norme. Alla pari di un supermercato nel quale vige la regola del consumo. Noi crediamo fermamente che una scuola sia una società complessa, fatta da un insieme di persone, ciascuna con le sue esperienze, fragilità e professionalità, che nella reciproca interazione, diventa un cuore pulsante della comunità". E gli insegnanti ricordano un particolare non secondario: "Questa è una scuola storica del nostro territorio che ha formato artigiani che ancora sono l’anima della città e che, con il loro lavoro, riescono a tenere accese le luci su un territorio già gravemente desertificato e compromesso. Crediamo anche che la progettazione di percorsi educativi richieda tempi e attenzioni che non si sono ravvisati in questa delibera inspiegabilmente affrettata e che va a colpire un territorio che ha già dato tanto al dimensionamento scolastico negli anni precedenti". Sulla questione ha preso posizione anche l’assessore all’istruzione, Mario Menichella, che proprio ieri ha dichiarato: "Abbiamo deciso per lunedì 11 dicembre prossimo di convocare in forma straordinaria la conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione, invitando i sindaci del territorio, i dirigenti scolastici della Valtiberina, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale e le organizzazioni sindacali di categoria.