Il giorno del Carnevale dei bambini Un martedì grasso in maschera

Ancora un fine settimana spumeggiante a Foiano della Chiana con la terza domenica di Carnevale che conta ancora migliaia di presenze, "ancora una volta ci siamo attestati tra 5 e 10mila visitatori", ci dice il vice sindaco Jacopo Franci. E’ un grande ritorno quello del Carnevale più antico d’Italia che anche grazie al piano "campervale" è riuscito a intercettare una fetta molto interessata di visitatori che decidono di immergersi nel paese di Re Giocondo anche facendo diversi chilometri a bordo della loro casa su ruote. "Grazie a questo nuovo pacchetto, con cui i visitatori su camper possono beneficiare di spettacoli e guide gratuite, siamo riusciti a richiamare al nostro carnevale anche famiglie dal nord e dal sud Italia", spiega Franci che esprime soddisfazione verso la nuova formula che solo domenica scorsa ha portato a Foiano 100 camper.

E poi oggi, per il martedì grasso, ci sarà anche il grande ritorno di "a scuola con Re Giocondo", alias il Carnevale dei bambini, che vedrà sfilare per le strade del centro storico in mascherata tutti gli studenti dell’omnicomprensivo Marcelli, dall’asilo alle superiori, con la partecipazione dei nonni della casa di riposo di Foiano. L’argomento di quest’anno sarà "Il giro del mondo in un carnevale" in cui verranno rappresentati alcuni tra i popoli del mondo con costumi, come da tradizione, realizzati dagli insegnanti e dagli alunnii."L’iniziativa torna con spirito di internazionalizzazione e inclusione, di scambio tra culture e insegnamenti che possiamo trarre dalla diversità" ci dice Roberta Giovacchini, maestra delle elementari del Marcelli. E allora si inizia alle 15 con la sfilata, poi i giochi in piazza e la lettura del testamento di Re Giocondo che si ultimerà con la cremazione del fantoccio realizzato dai ragazzi della scuola elementare su cui ogni alunno ha affisso un foglio con scritte le proprie paure.