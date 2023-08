Il giallo dei gattini scomparsi I volontari presentano denuncia

di Claudio Roselli

Dieci gatti spariti in un paio di giorni a fine luglio sul versante sud del centro urbano di Sansepolcro da una colonia felina, tutelata dalla legge regionale numero 50 del 2009. Cosa è successo? L’associazione "Amici dei Gatti", composta da volontari che accudiscono questi animali portando il cibo a essi, si è rivolta all’avvocato Lucio Massimo Zanelli per sporgere denuncia contro ignoti. A parlare è Rosaria Falli, che fa parte dei volontari dell’associazione e che più volte, a sue spese, ha provveduto anche alla sterilizzazione delle femmine per impedire una esagerata proliferazione di esemplari. "I gatti erano inizialmente all’interno di un’azienda del posto – spiega la Falli – ma a un certo punto il titolare di questa attività non li voleva più nella sua proprietà. Una richiesta legittima, per cui li abbiamo trasferiti dal suo recinto e adesso si trovano al di fuori, in una zona nella quale vi sono campi e una strada vicinale a uso civico. Tutto a posto, insomma e da otto mesi io e altre due persone provvediamo al nutrimento della colonia, ma evidentemente nemmeno questa soluzione gli va bene".

"A fine giugno – prosegue la Falli – mi telefona la presidente dell’Enpa di Sansepolcro per dirmi che il titolare dell’azienda non voleva i gatti nemmeno al di fuori dei suoi confini, probabilmente perché è normale che i felini trovino il sistema per saltare le reti e per tornare in quei luoghi dove erano stati alloggiati fino a qualche mese prima. E il tono di questo signore era piuttosto risoluto, tanto che rappresentanti dell’ente protezione animali e dell’amministrazione comunale si sono recati sul posto per rendersi conto della situazione e per dire che la colonia verrà censita. Non è finita: di fronte al secco rifiuto dell’imprenditore sulla presenza dei gatti a ridosso della sua impresa, l’Enpa mi ha comunicato che la colonia era stata regolarmente censita, ma alla fine dello scorso mese ci siamo imbattuti nella brutta sorpresa: dei 14 gatti che vi erano ne sono rimasti solo 4. Che fine hanno fatto gli altri? Difficile ipotizzare che non sia stato qualcuno a farli fuori, anche se non abbiamo le prove". Di qui la denuncia verso ignoti, con la speranza che le forze dell’ordine arrivino a individuare i responsabili e che il Comune si affretti a terminare il censimento delle colonie feline, che non possono essere spostate da determinati luoghi.