"Il gelsomino indiano" di Lucrezia Lombardo reading poetico bilingue

Si svolgerà sabato 17 giugno, alle 17 alla Feltrinelli Point di Arezzo, la presentazione del libro "Il gelsomino indiano" di Lucrezia Lombardo. La raccolta poetica, edita in lingua romena con testo italiano a fronte, è uscita, circa un mese fa, con l’editore Cosmopoli, specializzato nella valorizzazione della letteratura italiana nell’est Europa. Il libro ha infatti partecipato di recente al Salone internazionale del libro di Bucarest, Romania, che aveva per tema annuale proprio l’Italia. La serata del 17 giugno prevede che la presentazione del libro sia accompagnata da un reading poetico, in lingua italiana e romena, a cura dell’attrice Propizia Capaccioli e di Elvis Arustei, fotografo e videomaker di origini romene. Dialogherà con la scrittrice Propizia Capaccioli, che accompagnerà il pubblico in un viaggio letterario dedicato alla poesia internazionale, andando a sondare le nuove tendenze, che si stanno affacciando in questo ambito, anche al di là del panorama italiano. La silloge "Il gelsomino indiano" è una palquette e trae il titolo da un fiore, simbolo dell’infanzia per l’autrice. La raccolta ha infatti per protagonista "l’estate della vita" che, col suo profumo, popola di sogni l’avvenire e di leggerezza i giorni. I versi si snodano, così, attraverso un canto per immagini, molte delle quali riferite alla natura, emblema di un’autenticità perduta.