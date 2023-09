Il "gatto sequestrato". Lite infinita fra vicini: l’animale sparisce. Denuncia ai carabinieri

Da quattro anni faceva parte della famiglia; sabato Grey, un gattone tigrato dai profondi occhi verdi, è scomparso. Padroni e alcuni residenti non hanno dubbi: "Lo ha rapito il vicino", con il quale in precedenza ci sarebbero stati dissapori, sfociati anche in azioni legali reciproche. Scatta quindi la denuncia dai carabinieri.

La nuova vita di Grey era iniziata dopo essere stato salvato dalla strada e curato amorevolmente da un trasportatore farmaceutico e la sua famiglia. Da quel giorno Grey vive in un appartamento delle case popolari in via Tortaia. Trascorre le sue giornate coccolato dalla sua famiglia tra le quattro mura domestiche e qualche giratina nel giardino recintato, dal quale tornava sempre. Fino a sabato scorso quando si sono perse le sue tracce. Per tre giorni il padrone, un trasportatore di medicinali per un’azienda farmaceutica, lo ha cercato senza successo. Poi qualcuno ha iniziato a parlare.

"Lo ha portato via lui, l’ho visto con i miei occhi" racconta un residente della zona al proprietario. "Grey non voleva andarci, lo ha morso più volte. Ma l’uomo ha avuto la meglio. Forse lo ha portato in casa con la forza e lo tiene chiuso lì". Non è la sola voce che si alza dal quartiere.

"So di certo che è stato lui a prenderlo, lo ha portato in campagna, lontano da qui, e lo ha abbandonato".

Il trasportatore è andato quindi a parlare con l’uomo indicato dai vicini, ma lui sembra abbia negato la sua responsabilità. Così il padrone, insieme alla famiglia, ha lanciato un appello a chi lo ha "sequestrato", che lo riporti a casa.

Ma niente di tutto questo è servito. Di Grey nessuna traccia. Disperato il proprietario ha deciso di rivolgersi ai carabinieri dove ha sporto denuncia. In quella sede ha spiegato che alcuni testimoni avrebbero visto un uomo portare via con la forza il gatto dal giardino di casa.

Il proprietario è assistito dall’avvocato aretino David Faltoni che conferma l’indagine in corso, ma nel frattempo spera che il gattone venga ritrovato. Sulla sua pagina Facebook ha lanciato un appello, con tanto di fotografia del micio: "Si sospetta che qualcuno lo abbia preso volontariamente e portato lontano, quindi, può essere anche in periferia, chiunque lo veda può contattarci".

Chi avesse notizie può contattare il 388 9867628.

Secondo il proprietario di Grey si tratterebbe di uno spregio nei suoi confronti per il protrarsi di un rapporto teso con l’ipotetico responsabile del furto.

Una lite continua che era già degenerata: un forte alterco dal quale un mese fa il proprietario del gatto ne era uscito con una condanna. Un clima teso, in un quartiere già con molte problematiche, a partire da quella legata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Una zona dalla quale ogni giorno le forze dell’ordine ricevano chiamate di intervento. I residenti non si sentono sicuri: droga e microcriminalità lì da tempo fanno paura.

Per il furto dell’animale domestico il reato che si configura è quello punita dall’articolo 624 del codice penale, ovvero il reato di furto di una qualsiasi cosa mobile. È bene sottolineare, tuttavia, che per l’integrazione del reato furto è necessario che chi lo commette lo abbia fatto al fine di trarne profitto.