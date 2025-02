Il Galli non si ferma più

Arezzo, 03 febbraio 2025 – Polisportiva Galli domina l’ultimo quarto e supera anche Salerno, confermandosi in vetta al campionato. Protagoniste Elisa Faustini e la solita Carolina Cruz, protagoniste di due doppie doppie da 21 punti e 10 rimbalzi la prima e 18 punti e 10 rimbalzi la seconda. Chiude in doppia cifra anche Amatori con 12 punti sul tabellino finale. Per la formazione di coach Garcia è il quinto successo in fila. Prima frazione molto equilibrata, dove nessuna delle due compagini riesce a prevalere. Avvio di quarto con Degiovanni e Faustini a timbrare il 7-2. Salerno impatta con Oliveira, ma Rossini prima (13-9) e Faustini poi (17-14) tengono al comando la squadra di casa.

Due canestri di Orchi ribaltano il punteggio e a sorpresa Salerno chiude avanti 19-20. Nel secondo periodo sono Rinaldi e Cruz a suonare la carica, firmando il 25-20. Salerno sbanda e ancora una volta viene punita da Cruz che con Stroscio sigla il più dieci sul tabellone. Oliveira e Scala rimettono in scia la formazione ospite (37-35), ma Faustini tiene a distanza le avversarie e al ventesimo è 41-37. Dopo la pausa lunga, è ancora Oliveira a riavvicinare prepotentemente le campane, segnando il 43-42. De Cassan e Di Fine rilanciano la Polisportiva Galli a più sette, mentre Lazzaro si sblocca con due canestri importanti per il 54-46. Orchi segna dall’arco, mentre è il canestro di Stroscio a valere il 57-49 al trentesimo. Gli ultimi dieci minuti sono invece a senso unico: Degiovanni fa subito più dodici (61-49) e poco vale il tentativo di rientro di Yusuf (63-53) perchè Cruz e Faustini allungano nuovamente, scrivendo il 66-53. Salerno accusa il colpo e nonostante una Oliveira da applausi (67-56) inizia ad alzare bandiera bianca e nel finale sono Cruz, Faustini e Amatori a metter la parola fine. Termina 84-61.

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Rinaldi 4 (1/1 da 3), Degiovanni* 7 (2/4, 1/1), Rossini* 9 (2/3, 1/7), Faustini* 21 (6/12, 1/4), Lazzaro 4 (2/2 da 2), Stroscio 5 (1/2, 1/1), Conde Duran NE, Cruz Ferreira* 18 (3/6, 2/4), Amatori 12 (4/4 da 2), Di Fine 2 (1/3 da 2), De Cassan* 2 (0/2 da 3). Allenatore: Garcia Fernandez J. Tiri da 2: 21/36 – Tiri da 3: 7/20 – Tiri Liberi: 21/27 – Rimbalzi: 40 11+29 (Policari 10) – Assist: 15 (Rossini 4) – Palle Recuperate: 10 (De Cassan 4) – Palle Perse: 18 (Policari 7)

SALERNO PONTEGGI SALERNO: Silvino Oliveira* 22 (3/6, 5/8), Valerio* 5 (0/8, 1/3), Orchi 10 (2/4, 1/4), Scala 6 (2/3 da 2), De Mitri* 8 (4/6, 0/1), Tagliaferri NE, Esposito NE, Kirschenbaum Pascale* 8 (1/4, 2/5), Yusuf* 2 (1/7 da 2), Scolpini, Lufrano NE. Allenatore: Di Lorenzo G. Tiri da 2: 13/38 – Tiri da 3: 9/21 – Tiri Liberi: 8/10 – Rimbalzi: 26 8+18 (Orchi 7) – Assist: 9 (Silvino Oliveira 5) – Palle Recuperate: 6 (Orchi 3) – Palle Perse: 21 (Silvino Oliveira 7) – Cinque Falli: Yusuf Arbitri: Marianetti A., Ricci L.