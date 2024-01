Il Galli batte Spezia e mantiene il comando della classifica

Arezzo, 08 gennaio 2024 – Con un sontuoso quarto periodo, il Galli rimonta e batte La Spezia chiudendo al comando l’andata. Partita tosta contro la formazione ligure, che nel primo tempo mette in difficoltà l’attacco toscano. La svolta arriva negli ultimi dieci minuti, con Reggiani e Rossini a siglare i canestri decisivi nell’ultimo minuto. La formazione del Patron Argirò chiude così con 24 punti, frutto di 12 vittorie e una sola sconfitta, posizionandosi al vertice del girone A di Serie A2 al termine del girone d’andata.

La Spezia: Cappellotto, Templari, Guerrieri, Colognesi, Favre

San Giovanni Valdarno: Reggiani, Rossini, De Cassan, Nasraoui, Petrova

Coach Garcia lancia subito in quintetto Petrova mentre Rossini apre le marcature dalla distanza. Colognesi firma il vantaggio locale, ma Petrova si sblocca firmando il 6-7. Ritmi molto blandi, con le due formazioni che faticano a salire in cattedra. Favre e Templari firmano il primo break (15-9), ma la Polisportiva Galli rimane in scia e con Petrova e Mioni è 17-13 al decimo. Nel secondo periodo è Lazzaro a firmare il sorpasso (17-18), ma è ancora La Spezia ad aver il pallino del gioco e con Colognesi, Carraro e Baldassarre allunga sul 27-18. Reggiani e De Cassan sbloccano le toscane, ma Favre e Colognesi rispondono prontamente scrivendo ancora nove punti di margine.

Nel finale di quarto Rossini limita il passivo, con le due squadre al riposo sul 37-29. Dopo l’intervallo è Nasraoui a mettersi in evidenza, scrivendo subito il meno quattro. Sul fronte opposto però continuano a far male Favre e Colognesi, con La Spezia che allunga fino al 47-37. Petrova e Nasraoui rimettono a contatto le due compagini (47-43), mentre è De Cassan a riavvicinare prepotentemente le compagne sul 50-48 che obbliga Corsolini al timeout. Colognesi e Capra riallontanano la squadra di casa, avanti 55-48 al trentesimo. L’ultima frazione è una raffica di emozioni: la formazione di Garcia parte forte e spinta da Nasraoui si riavvicina sul 57-55. La Spezia inizia a sbagliare diversi tiri e Rossini punisce, con due canestri in fila per il 59-59. Equilibrio che regge fino all’ultimo minuto di gioco, con le due squadre che si scambiano continuamente il vantaggio nel match. Il canestro di Capra vale il 65-64 a 1’30” dalla fine, ma nelle ultime battute è la Polisportiva Galli a esser più cinica, prima con un gran canestro di Reggiani (65-66) poi con una magia di Marta Rossini che batte in slalom la difesa ligure per il 65-68. L’ultimo tiro lo prende Templari dopo un timeout, ma la sua conclusione non va a segno dando il via ai festeggiamenti della Polisportiva Galli.

Cestistica Spezzina – Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 65 – 68 (17-13, 37-29, 55-48, 65-68)

CESTISTICA SPEZZINA: Colognesi* 15 (6/8, 1/2), Castelli NE, Cappellotto* 4 (1/1 da 2), Templari* 10 (2/5, 2/9), Baldassarre 4 (2/3, 0/2), Carraro 8 (1/3, 2/3), Favre* 16 (6/10, 1/3), Candelori NE, Guzzoni NE, Guerrieri*, Ratti NE, Capra 8 (1/3, 2/5). Allenatore: Corsolini M. Tiri da 2: 19/34 – Tiri da 3: 8/25 – Tiri Liberi: 3/5 – Rimbalzi: 32 7+25 (Colognesi 12) – Assist: 14 (Colognesi 4) – Palle Recuperate: 8 (Colognesi 3) – Palle Perse: 22 (Cappellotto 6)

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Streri NE, Nasraoui* 14 (5/13, 1/4), Rossini* 18 (6/8, 1/6), Azzola NE, Bevilacqua NE, Reggiani* 11 (2/3, 1/1), Lazzaro 1 (0/3, 0/3), Mioni 4 (2/6 da 2), Petrova* 11 (3/3, 0/1), Bocola NE, De Cassan* 9 (2/9, 1/3). Allenatore: Garcia Fernandez J. Tiri da 2: 20/45 – Tiri da 3: 4/18 – Tiri Liberi: 16/19 – Rimbalzi: 40 14+26 (Mioni 9) – Assist: 6 (Mioni 2) – Palle Recuperate: 11 (De Cassan 6) – Palle Perse: 18 (Reggiani 5)