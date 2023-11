Il futuro dell’ospedale. Il Forum Risk chiude con gli Stati Generali . Parola ai professionisti

La giornata conclusiva del Forum Risk è uno sguardo al futuro. Arezzo Fiere e Congressi al termine di quattro intense giornate di dibattiti e confronti, ma anche di tavoli tecnici, oggi vedrà andare in scena gli Stati Generali della sanità. Le istituzioni, il mondo della politica, metterà sul tavolo i propri obiettivi, le proprie richieste che andranno quindi a confrontarsi con quelle dei professionisti, vale a dire medici, direttori dei vari reparti del’ospedale San Donato. Già perché al centro di tutto - come riporta anche il titolo del’appuntamento in programma dalle 14,30 nel’auditorium di Arezzo Fiere - c’è l’ospedale, anzi "progetti ed idee per un ospedale che guarda al futuro". Ecco allora la partecipazione del vicesindaco Lucia Tanti, ma anche di vari direttori del San Donato per parlare sia di innovazione tecnologica in ambito diagnostico ed interventistico, ma anche di innovazione organizzativa nei reparti di degenza. Due temi che sono stati di fatto toccati e annunciati sia dal sindaco Ghinelli che dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nei loro discorsi di apertura del Forum Risk. Il sindaco Ghinelli ad esempio ha sottolineato sia l’importanza di risorse che quella di riorganizzare con la collaborazione di privati accreditati la sanità per abbreviare certe tempistiche. Dall’altra parte, il presidente Giani, ha posto in primis l’attenzione sulle risorse e quindi sul ruolo che la sanità pubblica deve mantenere, con il privato in una veste complementare.

Temi che di fatto si rispecchieranno anche nella giornata di oggi dove al centro di tutto ci sarà appunto il futuro della sanità aretina. Investimenti, ma soprattutto cambiamento, pianificazione, sostenibilità. Le sfide di fatto lanciate da questo 18esimo Forum Risk. Tra i partecipanti di oggi agli Stati Generali ecco Antonio D’Urso, direttore della Usl Toscana sud est, la direttrice del San Donato Barbara Innocenti insieme ad Assunta De Luca, direttrice sanitaria. Con oltre a Lucia Tanti ed Eugenio Giani anche Simone Bezzini, assessore regionale alla salute, i consiglieri regionali Vincenzo Ceccarelli, Lucia De Robertis e Marco Casucci.

M.M.