Il futuro della Due Mari: "Risorse dal ministero"

In consiglio comunale si torna a parlare della Due Mari. E’ del consigliere Simon Pietro Palazzo l’interrogazione: "Due infrastrutture sulle quali alcune proposte che abbiamo ricevuto risultano francamente irricevibili". Il sindaco Alessandro Ghinelli: "Per quanto riguarda la Due Mari, infrastruttura attesa da questo territorio da 40 anni, sembra che il ministero sia disponibile a mettere le campo le risorse necessarie per la sua realizzazione. Entrando in aspetti più specificatamente tecnici, la posizione del Comune non eccepisce sul tracciato della Due Mari, eccetto l’esigenza di rivedere alcune criticità all’altezza dello svincolo della Magnanina. Ci saranno in merito ulteriori riunioni per aggiornare il progetto. La realizzazione delle due bretelle, in particolare quella San Zeno-Ponte a Chiani, così come previste, ha un forte impatto su proprietà private e per lo sviluppo del tracciato in altezza sarebbe necessaria una movimentazione di terra da altre provincie, con annessa circolazione di mezzi pesanti".

In conferenza di servizi il commissario "Ha dichiarato che l’Anas non ha intenzione di cambiare tracciato ma sembra essersi aperta la porta per una soluzione che prevede lo stralcio di questa bretella, soluzione per noi accettabile". E’ stato poi approvato, con 18 voti favorevoli e 10 contrari, il documento unico di programmazione che costituisce elemento indispensabile e propedeutico per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 20242026, all’ordine del giorno nella seduta di giovedì.

Gaia Papi