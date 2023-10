Il futuro dei più fragili. Legge quadro disabilità. Inizia il corso ad Agazzi

Un percorso di formazione per valutare e per sostenere il Progetto di Vita delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. A promuoverlo è l’Istituto di Agazzi che, da lunedì, sarà sede di un corso rivolto a educatori, infermieri, operatori socio-sanitari e coordinatori e verrà approfondita la Legge Quadro per la disabilità. Le lezioni favoriranno la condivisione di buone pratiche ed esperienze orientate all’affermazione dei diritti e della qualità della vita.