Il futuro dei liberali. Convegno in Provincia con Paolo Guzzanti

"Quale futuro per l’aria liberale in Italia", si parlerà di questo domani nell’incontro organizzato dal Partito liberale italiano. Appuntamento alle 16.30 nella sala dei Grandi della Provincia. L’incontro vedrà la partecipazione di personalità del panorama politico italiano e locale. Tra i relatori Paolo Guzzanti (nella foto), ex senatore, giornalista e scrittore. Saluti del segretario regionale Pli Angelo Rossi, dal segretario provinciale Roberto Perticucci e del presidente della Provincia Alessandro Polcri.