Il fuoco fatuo della grande incompiuta

D’Ascoli

Impossibile fare un elenco compiuto delle proposte che si sono accavallate negli anni: torri, centri direzionali, ipermercati. Tutto sulla carta: la realtà è quella di un limbo infinito nel quale una zona strategica resta immobile da oltre vent’anni. Conta poco stabilire chi ha ragione nello scontro finalmente uscito alla luce del sole tra la proprietà e Fratelli d’Italia. Quando si pose il problema dell’area, c’era chi voleva fare una cartiera, chi un outlet, chi piccoli laboratori artigiani. Ma i progetti non erano finalizzati a un reale sviluppo cittadino e si incagliarono tra veti e infiniti silenzi. Tanto che per anni si è pensato che Carrara cercasse di vendere l’area su cui ha pagato migliaia di euro di imposte improduttive. Resta la realtà dei fatti in cui ognuno ha le mani legate: gli edifici della ex Lebole non sono sulla viabilità pubblica e dunque non ci sono i presupposti per intervenire con un’ordinanza di demolizione. Si può imporre solo il ripristino della recinzione per evitare che, in futuro, l’area rimanga sede di bivacchi notturni. L’ennesimo fuoco fatuo in una vicenda in cui Carrara promette di raccontare verità rimaste nascoste e che bloccherebbero ogni progetto. Parole che la città attende dopo un’attesa infinita.