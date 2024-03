Il fuoco fatuo della grande incompiuta

È la figurina più importante nell’album delle grandi incompiute della città. Da quando si è fermato per sempre il cuore della Lebole, un quarto di secolo fa, va avanti un gioco dell’oca in cui si riparte sempre dal via. Eppure progetti e rendering hanno riempito le cronache: l’ultimo piano di rilancio di cui si abbia notizia prevede una zona commerciale, il raddoppio di 800 metri di tangenziale, una rotatoria e un sottopasso di collegamento con il Palaffari. Ma l’ipotesi di portare in fondo questo ennesimo progetto era sparita dai radar del dibattito politico. Fino all’ultima scintilla su degrado e sicurezza dell’area che rischia di accendere solo il fuoco fatuo della polemica.