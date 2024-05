Il fumetto trascina gente . E giovedì concerto di Alfa

Il varo alla seconda edizione è stato dato. Gran fermento fin dalla mattina nel chiostro di Sant’Agostino per Cortona Comics. La maratona di eventi legati al fumetto proseguirà anche oggi. Poi proseguirà in settimana con i progetti dedicati alle scuole. Spazio alla musica giovedì con il concerto dei popolari artisti della scena contemporanea Clara, Achille Lauro e Alfa. E poi si ricomincia di nuovo a Sant’Agostino il 1 e 2 giugno per l’ultimo weekend dedicato ai supereroi. "Il 2023 è stato un numero zero e devo dire che siamo andati oltre le previsioni", conferma Domenico Monteforte direttore della manifestazione. "Questo ci ha consentito oggi di avere molto più appeal sugli artisti e il parterre di ospiti ce lo conferma. C’è un grande entusiasmo". Accanto a Casagrande come direttore artistico c’è Filippo Conte che ricorda: "abbiamo voluto aumentare la proposta e alzare l’asticella. Devo dire che come eccellenze italiane tra autori e disegnatori di fumetto ce ne siamo accaparrati un bel po’. Impossibile nominarli tutti. Abbiamo due premi Eisner (l’oscar del fumetto internazionale) ovvero Federico Bertolucci ed Elena Casagrande oltre ad artisti come Carmine Di Giandomenico e Stefano Raffaele. Torneranno anche i cortonesi Maria Laura Sanapo e Marco Santucci e abbiamo quest’anno anche Charles Vess artista fantasy e fumettista americano meraviglioso. Fabio Celoni, poi riceve il nostro premio Jac d’Oro". L’idea di legare musica e fumetto piace e convince. Quest’anno il legame sarà ancora più forte. "Alfa avrà modo di incontrare i ragazzi delle scuole invitate a sant’Agostino la mattina prima del concerto – spiega Monteforte - mentre durante l’esibizione dei cantanti il fumettista Umberto Sacchelli, che è anche il padre delle mascotte del Cortona Comics, lavorerà in diretta per raccontare a fumetti la magica serata". Ancora più forte è il legame che il Cortona Comics ha intessuto con le scuole del territorio. "L’idea di valorizzare i ragazzi che si vogliono avvicinare a questo mondo creando delle opportunità di collaborare e partecipare a dei corsi è stata vincente", spiega Monteforte. Oggi gli organizzatori sperano che questo progetto non si interrompa. "Stiamo dimostrando che questa manifestazione piace e convince abbracciando tante generazioni – ammette Monteforte. Spero ci sia la volontà da parte di chi verrà di portare avanti questa manifestazione". "Ci sono tante manifestazioni in giro per l’Italia", gli fa eco Conte. "Per renderla diversa e attrattiva Cortona deve continuare ad avere una sua identità. Una sorta di slow food del fumetto, che permetta di fermarsi e approfondire, parlare con gli autori. Utilizzare la doppia logica globale e locale, visto il fermento meraviglioso del territorio, può essere una ricetta che funziona".

Laura Lucente