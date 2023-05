Il Fosatello cambia pelle Un campo polivalente e un’area per i camper

di Luca Amodio

C’è il progetto per il restyling dell’area Fossatello a Monte San Savino. L’intervento complessivo ammonterà a circa 400mila euro e sarà interamente finanziato dal municipio savinese con l’avanzo di bilancio di anno scorso. Il piano si divide in due macro fasi che interesseranno tutti i 2500 metri qadrati dell’area di intervento.

Nel primo stralcio sorgerà il nuovo campo polivalente della cittadina; mentre la seconda porzione dello spazio verrà adibita ad area camper. Il cantiere previsto nel primo step partirà a breve, in estate. I lavori finiranno entro fine anno. Il progetto prevede che sorga qui il nuovo campo polivalente: un’area di gioco in cui si potrà giocare sia a basket, che a pallavolo che a calcetto.

E’ qui che verrà trasferito il campo da gioco savinese, prima sito dove adesso sorge il nuovo parcheggio Armando Diaz che la nuova amministrazione savinese ha deciso convertire e di destinare alla nuova funzione di area di sosta con 46 nuovi parcheggi.

I lavori erano partiti a febbraio e da venerdì scorso il nuovo spazio è aperto al pubblico. La scelta aveva alimentato alcune polemiche da parte delle forze di minoranza, ma l’assessorato aveva deciso però di portare avanti i lavori. "Con questa opera di riqualificazione daremo ai savinesi un nuovo campo sportivo: si tratterà di un parco videosorvegliato e recintato per mettere in sicurezza i nostri ragazzi mentre giocano, anche dal pericolo delle auto, prima presente nell’altro spazio", spiega l’assessore ai lavori pubblici Amulio Liberatori (nella foto)in un sopralluogo della zona.

Nel progetto prevista anche un’isola ecologica con tre eco compattatori per la raccolta differenziata e i bagni per coloro che usufruiranno del nuovo spazio ricreativo.

E non finisce qui. "In questa area sostituiremo tutta la fognatura, un po’ trascurata, con una nuova di 120 metri visto il pericolo che questa possa franare", puntualizza l’assessore Liberatori. Il totale degli interventi per il primo lotto ammonta 150 mila euro. Saranno invece altri 250mila i fondi destinati alla seconda parte dell’area, quella dalla parte opposta. In questa, praticamente a fianco della precedente, l’intervento di riqualificazione dovrà attendere il prossimo anno. Nel 2024 si procederà allora ai lavori per un’area camper, con 20 posti disponibili con tanto di servizi per camperisti ad hoc. Nel piano, prevista anche sia un’area dedicata agli amici a quattro zampe sia un’area ristoro, dedicata a coloro che sono in visita in paese.