Il Forum Risk lancia la sfida alla sanità. Giannotti: "Serve un cambiamento"

di Matteo Marzotti

AREZZO

Si alza il sipario, è proprio il caso di dirlo. Il Forum Risk raggiunge il traguardo delle 18 edizioni, la maggiore età, e lo fa lanciando uno sguardo al futuro. Anzi, una vera e propria sfida, quella che appunto attende la sanità pubblica. "Ne parleremo nei prossimi quattro giorni con i nostri relatori, professionisti, politici a livello nazionale, regionale e locale. Insomma tutti gli attori coinvolti - sottolinea Vasco Giannotti, il patron dell’evento che questa mattina taglierà il nastro - una stima? Pensare a diecimila persone non è affatto esagerato, anzi. Le conferme ricevute ci dicono che avremo ad Arezzo numerosi ospiti che da domani (oggi, ndr) a venerdì potranno visitare e conoscere la nostra città". Intanto questa mattina si parte, alle 9.30, con il primo appuntamento. "Cambiamento, sostenibilità e prossimità" i temi centrali del dibattito nell’auditorium di Arezzo Fiere. Attesi per l’occasione l’assessore regionale alla salute e alla sanità della Toscana, Simone Bezzini, ma anche Rocco Bellantone, commissario straordinario dell’Istituto Superiore di Sanità, quindi spazio anche ad Antonio D’Urso, direttore della Asl Toscana sud est e ai presidenti delle regioni con Eugenio Giani per la Toscana, Donatella Tesei per l’Umbria e in collegamento Attilio Fontana della Lombardia. Atteso anche il ministro della salute, Orazio Schillaci, che potrebbe raggiungere Arezzo nei prossimi giorni. Ma questa mattina insieme a incontri e dibattiti prenderanno il via anche i tavoli tecnici. Sono ben 96 quelli in programma fino a venerdì. Oggi la partenza che prevede tra i vari temi la gestione del paziente con epilessia, il cambiamento in chirurgia, la telemedicina, la sanità di oggi e di domani. Già perchè un’altra parola che più ricorre alla vigilia di questo Forum Risk è proprio quella di cambiamento.

"L’intenzione è quella di dare voce a tutti coloro che sono coinvolti nel sistema sanitario, nella cura del paziente. Non si viene solo per ascoltare ma per confrontarsi. Certo un obiettivo è quello di poter avere maggiori risorse da destinare alla salute, ma non c’è solo questo - spiega Giannotti - l’obiettivo è quello di arrivare ad un cambiamento che non deve essere legato solo alle strutture ma va inteso, più in generale, come una capacità di innovare le varie competenze, sviluppando la ricerca, dando forza alla professionalità. Il sistema sanitario ha bisogno a mio avviso di un cambiamento diffuso".

E a proposito del dare voce agli attori della sanità il Forum Risk quest’anno ha raccolto qualcosa come 500 lavori di varie equipe. Una vera e propria sfida quella lanciata dalla officina delle idee che ha permesso di selezionarne la metà, 250, per andare ad analizzare alcuni progetti di crescita dei percorsi clinici assistenziali. Ma il Forum Risk sarà anche l’occasione per parlare anche di malattie infettive, della resistenza agli antibiotici, e soprattutto del piano nazionale di prevenzione legato ai vaccini, senza scordare la battaglia contro le malattie oncologiche e le nuove sfide che attendono la sanità. Il tutto coinvolgendo direttori delle aziende sanitarie, assessori, sindaci, presidenti di regione, medici, ma anche infermieri e le associazioni di volontariato, arrivando fino agli studenti delle scuole superiori ai quali sarà spiegata l’importanza della donazione di sangue e plasma. Un programma ricco, variegato, intenso che per quattro giorni, come sottolinea Giannotti "renderà Arezzo la capitale della sanità".