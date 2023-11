Il Forum Risk accende il dibattito. Giani-Ghinelli confronto sulla sanità

di Matteo Marzotti

AREZZO

Il sipario sul Forum Risk si è alzato e fin dal primo giorno non mancano certo gli spunti di riflessione sul futuro della sanità. In attesa degli Stati Generali in programma venerdì pomeriggio, l’appuntamento che passerà in rassegna il futuro della sanità aretina, il tema al centro del dibattito è stato fin da subito quello delle risorse, della sostenibilità richiamando il rapporto tra pubblico e privato e ovviamente cosa prospetta il futuro, vale a dire quali cambiamenti potrebbero avere luogo. Di fatto i tre temi che sono poi il titolo del Forum Risk, ovvero "cambiamento, sostenibilità e prossimità" sono stati fin da subito gli attori principali, le parole chiave nei discorsi di apertura del sindaco Alessandro Ghinelli e del presidente della Toscana, Eugenio Giani, partendo dal tema delle risorse che la legge di bilancio destinerà alla sanità. "Le risorse per la sanità pubblica forse non basteranno ma sono un buon punto di partenza - ha detto Ghinelli - la sfida adesso è quale ruolo affidare ai privati convenzionati. Se il pubblico non arriva a coprire i bisogni di tutti è opportuno pensare ad una migliore organizzazione che possa prevedere una sanità privata accreditata per dare sostegno a quella pubblica". Un tema decisamente caldo come quello delle "grandi asl - ha aggiunto Ghinelli - che hanno creato qualche problema". Di contro ecco un sguardo positivo per il futuro legato agli investimenti su hospice (in primis), Baldacio e San Donato.

Ma sul tema del rapporto pubblico-privato in sanità è intervenuto anche il presidente Giani. "Abbiamo esempi di sinergia tra pubblico e privato come nel caso delle pubbliche assistenze - ha sottolineato Giani - il pubblico in questo caso coordina la sinergia, mantiene il timone. Se saremo sempre più costretti a ricorrere alla sanità privata c’è il rischio di perdere l’armonia attuale con problemi nel momento dell’emergenza. A mio avviso il pubblico deve restare centrale con il privato complementare. Il tema delle risorse? Come Regione Toscana abbiamo predisposto un disegno di legge affinché il 7,5% del Pil venga destinato alla sanità. Oggi si parla del 6,2%. Se venisse invece riservato come nel 2020 almeno il 7,2% già molti problemi sarebbero risolti".