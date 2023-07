Il "forno" è acceso: verso 40 gradi Martedì il superamento, i punti critici

di Alberto Pierini

Schiantiamo di caldo ma senza avere al petto la medaglia del bollino rosso. E quindi senza poter ascoltare il nostro nome al telegiornale: no, sul piccolo schermo il sudore non è uguale per tutti.

Arezzo non è entrata nella fascia critica, quella che ad oggi si estende a 16 città: compresa Firenze, che comunque ogni estate viaggia stabilmente uno o due gradi sopra i nostri, pagando la conca su cui si allarga e la cornice di monti che invece qui ci fa la guardia. Ma non siamo lontani dal traguardo.

Il quadro, spesso e volentieri punto di riferimento anche della Regione per gli allarmi meteo, è quello del Lamma, il consorzio lanciato nel mondo dei barometri. E quello che emerge è chiaro nel grafico sopra.

A ieri la media viaggiava intorno ai 35 gradi, da oggi salta sull’ascensore. E piazza la linea del traguardo a martedì: è il giorno indicato nelle previsioni per il superamento della boa, la boa dei quaranta gradi. Un tetto che dovrebbe mantenere anche mercoledì, in attesa di scoprire lo scenario più a medio e lungo periodo, anche se forse sarebbe meglio non conoscerlo.

In parallelo si rialzano anche le minime, sia pur al piccolo passo. Da domani il "freschetto" notturno valica comunque i 20 gradi per la prima volta. Mentre la città mantiene il suo dna di una buona escursione termica: basti pensare che la differenza tra la massima e la minima nei giorni del grande forno, martedì e mercoledì, si attesterà sui 1i 18 gradi di differenza, come vivere due stagioni diverse nell’arco delle 24 ore.

Una griglia sulla quale la città mostra i suoi limiti e le sue risorse. Uno dei limiti è la caduta a picco dei fontanelli pubblici: perfino al Prato, che un tempo ne era ricco, ne sopravvive uno solo e in giro fai fatica ad arrivare alle dita di una mano. Ci sono i bar? Certo e auguriamo loro lunghissima vita: ma la sana sciacquata a 40 gradi o la testa sotto lo zampillo come nelle pubblicità dei prodotti di montagna dove le metti?

Non aiutano neanche le fontane: anche quelle quasi tutte asciutte, a cominciare dall’eterna incompiuta di piazza Grande all’angolo con via Seteria. Le difese "passive", insomma, lasciano il tempo che trovano.

Quelle attive invece scattano come sempre. In testa la Croce Rossa. Il gruppo guidato dal presidente Luca Gradassi ha cominciato giovedì i suoi tour, paralleli a quelli che fa d’inverno, sulle strade dei senza tetto. In giro ce ne sono molti meno di quelli che svernano a zero gradi tra i portoni e gli angoli dei luoghi pubblici. Però sono stati raggiunti: stavolta in cambio non coperte ma acqua fresca, succhi di frutta e generi di prima necessità. I volontari ripeteranno i loro giri ogni settimana.

Giri su un caldo che non è uguale per tutti, anche se la forbice è stretta. A ieri, secondo i dati meticolosi delle centraline in forza al portale Arezzometeo, nel comune l’area più calda era quella di Chiani, che all’ora di punta toccava quota 35.4 gradi. Seconda, ma distante, Agazzi con 34.5: subito dietro Il Matto a 34.3 e via Fiorentina a 34.2. L’area più fresca risultava quella di Stroppiello, ad una temperatura di 32.8.

In provincia, tra le postazioni in funzione, spiccava Strada in Casentino, sulla soglia dei 35 gradi. Ma sono numeri destinati ad essere asfaltati nelle prossime ore. Tra i ruggiti di Cerbero e di Caronte, gli anticicloni con il bollino rosso.