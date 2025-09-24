Il "folle volo" nella scienza di Cauthamente. Quattro giorni di mostre e ospiti d’eccezione

di Laura LucenteAREZZOSuperare i limiti, interrogarsi sull’infinito. È questa la sfida lanciata dalla quarta edizione del Festival della Scienza Cauthamente – Il Folle Volo, in programma a Cortona dal 15 al 18 ottobre. Riprendendo il mito di Ulisse evocato da Dante, il Festival invita a riflettere sul concetto di limite come orizzonte da indagare, ma anche come confine da superare con consapevolezza. Ad aprire il cartellone degli ospiti ci saranno nomi di rilievo internazionale: il neuroscienziato Stefano Mancuso, la scienziata aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il divulgatore Adrian Fartade, il campione mondiale di memoria Andrea Muzii, l’astronauta Andrea Patassa, l’umanista Edoardo Prati, l’ex sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, il fisico della Normale Giovanni Losurdo, il content creator Marco Martinelli (Il Giallino) insieme a Matteo Cellerino di Factanza, e ancora la giornalista e manager Marisandra Lizzi, che durante l’inaugurazione riceverà il Premio Giovane Dardano 2025 per il sostegno costante alle nuove generazioni.

Per quattro giorni Cortona diventerà un palcoscenico diffuso della conoscenza: dal Centro Convegni Sant’Agostino al Museo Maec, da Piazza Signorelli a Piazza della Repubblica e Via Guelfa, il centro storico sarà animato da conferenze, laboratori, mostre ed eventi tutti a ingresso gratuito. Bambini, studenti e famiglie saranno protagonisti: giochi scientifici con Leo Scienza per le elementari, laboratori curati dagli studenti degli istituti superiori per le medie, attività universitarie per le quinte. "Abbiamo scelto il tema del limite perché solo ragionando sui confini possiamo capire meglio le possibilità e le mancanze che ci appartengono come esseri umani – spiega il presidente di Cautha, Iacopo Mancini – ogni traguardo superato apre nuovi interrogativi. È questo sguardo sull’infinito che rende meno folle il nostro volo verso la conoscenza".

Il festival nasce dall’entusiasmo dei giovani di Cautha ed è reso possibile grazie al sostegno di Comune di Cortona, Regione Toscana, Fondazione CR Firenze, Banca Popolare di Cortona, università di Perugia, Siena, Pisa, Brescia e Scuola Normale, oltre a enti e associazioni nazionali. Media partner è Factanza Media. Oltre agli incontri, spazio a mostre di grande impatto: una riproduzione 3D a grandezza naturale di una mummia, curata da Saperi&Co, e una mostra immersiva sulla luna con lo scarpone gemello di quello che lasciò la prima impronta sul suolo lunare e un frammento meteoritico originale, curata da Theatrum Mundi.

Le strade del centro si arricchiranno di libri con il progetto "Uno, nessuno e centomila": volumi donati dai cittadini saranno messi in vendita a un euro, con il ricavato devoluto a Medici Senza Frontiere. Per il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, l’iniziativa rappresenta "un’occasione preziosa per i giovani della Valdichiana, che potranno confrontarsi con studiosi e divulgatori di fama. Ma è anche un richiamo per tutta la comunità, invitata a partecipare liberamente a momenti di conoscenza e condivisione".

Il programma sarà arricchito da dirette radio di Radio Incontri, dalla presentazione letteraria con Lucrezia Lombardo a cura di A Spasso con lo Scrittore, e dall’aperitivo con l’azienda Baldetti, che annuncerà un nuovo progetto in collaborazione con Cautha. A chiudere, sabato 18 ottobre, una serata di networking tra ospiti, sponsor e cittadinanza, per suggellare lo spirito di una manifestazione che, anno dopo anno, continua a crescere.