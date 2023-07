Il filo comune che unisce Kiev e Camaldoli

Federico

D’Ascoli

Giani a Kiev ha detto: "Le Misericordie continueranno a dare tutto il supporto perché la dignità della persona sia preservata". Più o meno le stesse parole con cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha anticipato la sue presenza in Casentino venerdì per l’ottantesimo anniversario della redazione del Codice di Camaldoli, il documento redatto nel luglio 1943 da un gruppo di intellettuali cattolici, molti dei quali furono poi padri costituenti: "La dignità della persona ha il primato rispetto allo Stato - con il rifiuto di ogni concezione assolutistica della politica - da cui deriva il rispetto del ruolo e delle responsabilità della società civile".

nel caso dell’Ucraina sono soprattutto cibo, acqua, cure mediche, riparo e altre necessità fondamentali per popolazioni vulnerabili e sfollate. È il fondamento per promuovere la pace, la tolleranza e la convivenza tra persone di diverse culture, etnie, religioni e opinioni. E come sosteneva Aristotele: "La dignità non consiste nel ricevere onori, ma nel meritarli".