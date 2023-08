Il Festival Orientoccidente si apre ai giovani

Arezzo, 29 agosto 2023 – Dopo il grande successo del concerto di Antonella Ruggiero, e in attesa di “spostarsi” a Pontassieve dal 6 al 9 settembre per un nutrito post-festival, Orientoccidente resta a San Giovanni Valdarno con due appuntamenti del progetto “giovani protagonisti”: giovedì 31 agosto si terrà il P.A.F. FEST - Ponte Alle Forche Music Festival, una giornata e una notte dedicate alle migliori band giovanili valdarnesi, al Circolo ARCI Sauro Billi dalle ore 17, e venerdì 1 settembre, alle ore 21.30 in piazza Cesare Battisti, Vita da Vicolo - Open Mic, lo spazio a disposizione di giovani cantanti rap ed emergenti toscani e il rinnovato appuntamento per fare il punto sul movimento hip-hop nel nostro territorio, a cui la Materiali Sonori ha dedicato sempre la massima attenzione. A Ponte alle Forche si esibiranno sette band e un dj set: Grandi Raga, 4 Lower Ants, Trio BAM, Yellow Pecore, Big Breast On Fat Boys, Ramatos, Punkcake e Francesco Turini DJ.

L'organizzazione e la realizzazione della serata è stata curata da ragazzi volontari della band Punkcake e amici, collaborando con Materiali Sonori e la disponibilità del Circolo Arci. Il coordinatore è Damiano Falcioni che ha dichiarato: “Lo scopo della serata è promuovere band e realtà musicali provenienti da tutto il Valdarno e dintorni, capaci di riunire generazioni differenti con il solo ritmo della musica, inoltre vuole creare un'inedita e innovativa occasione di incontro e unione, dopo gli ultimi anni di distanza e “reclusione". L'energia e la forza dei ragazzi che hanno collaborato alla realizzazione sarà travolgente". Vita da Vicolo è ormai un progetto consolidato e quest’anno celebra i 50 anni dell’hip hop, festeggiando questo compleanno con il "Vita da Vicolo - Open Mic", uno spazio libero, dedicato agli emergenti del Valdarno, Siena e Arezzo, che avranno l'opportunità di esibirsi dal vivo e presentare i loro brani originali. L'iniziativa mira non solo a promuovere la musica locale, ma anche a creare un luogo di ascolto e ritrovo. "Il concetto di Vita da Vicolo - ha affermato la coordinatrice Alice Vieri - si basa sulla creazione di momenti significativi che permettano a giovani artisti di mostrare il proprio talento, convinti che l'espressione musicale sia uno strumento potente per connettere persone, generazioni e culture diverse. L'evento 'Vita da Vicolo - Open Mic' rappresenta un'opportunità per i giovani talenti di esibirsi di fronte a un pubblico appassionato e sarà un'occasione per scoprire nuove voci e sonorità provenienti dal Valdarno e dalle province vicine".