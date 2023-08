Il Festival “Orientoccidente” approda in Valdambra

Arezzo, 01 agosto 2023 – La XIX Edizione del festival Orientoccidente percorre la Valdambra e arriva alle Notti d’Ambra. Questa sera dalle ore 19 grande festa nelle strade del borgo con negozi, street food e ristoranti aperti e alle 21.30 concerto di Yorka Rios & Cubania Y Tradicion. Con Yorka Rios (voce); Daniel Chazarreta (chitarra, voce); Marco Marsicano (piano, cori); Franco Carradori (contrabbasso, cori); Gabriele Pozzolini (percussioni, cori), una serata all’insegna di son, bolero, cha-cha e danzon magistralmente interpretati da una magnifica voce habanera e dai musicisti che la accompagnano nella presentazione del nuovo lavoro discografico. Yorka Rios, nata e cresciuta all'Havana, è figlia di Raul Rios (storico violinista della Ritmo Oriental, una delle più importanti e popolari orchestre di Charanga) con il quale suona per tre anni nel famoso locale "Floridita”. Vincitrice del "XVIII Premio de Habaneras" e del premio cultura al "Concurso Internacional de canto Mariana de Gonitch” trova a Firenze la sua seconda casa e forma il gruppo Cubania Y Tradicion con il quale incide il disco “Mi son entero” dove sono ospiti il virtuoso chitarrista argentino Daniel Chazarreta (già con Vinicio Capossela) e il padre Raul Rios che con il suo violino impreziosisce ancor di più l’album del quartetto.

La manifestazione è iniziata il 27 giugno e si concluderà l’8 agosto. Lo splendido borgo valdambrino propone una serie di serate a tema con spettacoli, musica dal vivo e animazione sotto le stelle. Intrattenimento, arte e cibo sono i protagonisti di questo ciclo di eventi, fatto di otto appuntamenti che si svolgono completamente in notturna, con negozi, locali aperti fino a tarda serata. Per l’occasione, infatti, le attività commerciali e di ristorazione del paese rimangono aperte oltre il classico orario di chiusura, per permettere ai turisti e ai residenti di degustare i prodotti locali e di godersi lo shopping in un’atmosfera illuminata dal chiaro di luna. Un divertimento per grandi e bambini fatto di esibizioni e mostre d’arte, street food, concerti di spessore e deejay set capaci di animare le notti magiche della Valdambra e di far vivere ai visitatori la bellezza del paese in ogni suo angolo. Per ogni 10€ di spesa effetuata in un negozio di Ambra il Martedì, verrà dato un Buono del valore di 1€ da spendere il giorno stesso in qualsiasi stand gastronomico.