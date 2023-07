Il festival della fotografia fa il pieno Cinquemila al debutto del weekend

di Laura Lucente

Oltre 5 mila visitatori, 65 appuntamenti tra talk, visite guidate, letture portfolio, workshop e live, 156 ospiti tra fotografi, relatori, esperti, giornalisti e partner. I primi numeri di Cortona On The Move già da soli danno il senso della portata del festival internazionale di fotografia in città. Quattro i giorni di inaugurazione messi in campo dagli organizzatori con eventi e iniziative per tutti i gusti e che hanno accompagnato l’apertura delle 26 mostre allestite con le opere degli oltre 30 artisti protagonisti di questa la 13esima edizione del festival. Tra i talk organizzati al Teatro Signorelli quelli che hanno visto molta partecipazione sono stati quello con il giornalista e conduttore tv Diego Bianchi, che ha presentato il suo reportage a bordo della nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, e "Get Rich or Die Tryin’: 50 anni di musica rap, tra storia e innovazione" con l’intervento delle fotografe Dana Lixenberg e Janette Beckman e, in collegamento dagli Stati Uniti, l’autore Bonz Malone.

I visitatori non si sono fatti scappare l’occasione di vedere le mostre accompagnati proprio da molti dei fotografi internazionali coinvolti che hanno così svelato loro suggestioni e dettagli inediti. Le giornate inaugurali sono state anche l’occasione per consegnare i premi Cortona On The Move Award e Vittoria Castagna. A Valery Poshtarov, con il progetto "Father and Son" è andato il premio Cortona On The Move Award, open call a tema aperto nata l’anno scorso con la volontà di supportare i fotografi nello sviluppo e nella produzione delle loro opere.

Il Premio Vittoria Castagna, rivolto ai giovani che operano nell’ambito del marketing e comunicazione per la produzione culturale se lo è invece aggiudicato Silvia Bonaventura scelta per l’idea progettuale solida e ben strutturata capace di coniugare conoscenze artistiche e umanistiche con competenze tecniche e doti gestionali e relazionali. Non solo fotografia ma anche musica e divertimento. Grazie alla collaborazione con il Mengo Festival di Arezzo, Cortona On The Move ha organizzato due eventi musicali che hanno animato la città, tra cui il dj set di Frankie hi-nrg mc in Piazza Signorelli nella serata di sabato. I più piccoli, invece, hanno potuto farsi ritrarre con il loro giocattolo preferito dal noto fotografo Gabriele Galimberti al Teatro Signorelli. Cortona On The Move prosegue ora fino al 1° ottobre con l’apertura delle mostre tutti i giorni dalle 10 alle 20.