Il festival del libro da tutto esaurito. Mille presenze in una settimana. Oggi al Cifa la mamma di "Mortina"

di Sara D’Alessandro

Grande successo di pubblico, con più di 500 copie vendute e mille presenze per la prima settimana del Festival del libro , la manifestazione in programma fino al 10 marzo che quest’anno è dedicata alla generazione 2.0. I primi sette giorni del festival hanno visto sfilare gli autori più amati dai ragazzi: da Sualzo con le sue graphic novel, a Roberto Morgese con il suo "Nuno di niente", fino a Enrico Galiano insegnante che con la web serie "Cose da prof" ha superato venti milioni di visualizzazioni, che ha incantato il pubblico di appassionati, facendo registrare il sold out. La rassegna che propone un’offerta editoriale di eccellenza con quasi tredicimila libri esposti al CIfa, divisi per tematiche ed età di lettura, vedrà anche nei prossimi giorni l’alternarsi di laboratori di scrittura, presentazioni di libri ed incontri con autori. Oggi sarà la volta di Barbara Cantini, mamma di Mortina, la bambina zombie che ha conquistato i giovani di ogni età, che alle 17,30 presenterà al Cifa il suo ultimo libro. Domenica alle 16,30 salirà sul palco del cinema Italia di Soci, Francesco Taverna, voce di Chico, il cagnolino più famoso del mondo social, seguito da milioni di follower.

"Nella prima settimana della rassegna – commenta l’assessora Francesca Nassini – abbiamo capito che vogliamo far crescere ancora di più questo format e questa kermesse dedicati ai libri e alla loro magia. I numeri, la partecipazione e il coinvolgimento ci parlano di un evento molto amato che fa bene ai giovani e al territorio stesso. Un bel risultato che ci stiamo pregustando, per questa edizione davvero straordinaria".

Riguardo alle tematiche a cui i ragazzi si sono avvicinati di più, come confermano Katia e Gabriele del Mondadori Point, partner fondamentale del progetto: "Hanno suscitato maggior interesse il tema del bullismo insieme alla costruzione della propria identità, alla crescita personale e al raggiungimento degli obiettivi. Anche la guerra è un argomento che ha molto attratto i giovani. Un’altra cosa che abbiamo constatato – proseguono – è che la generazione Z preferisce i libri cartacei".