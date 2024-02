Il festival dei tredicimila libri. Un focus speciale sui giovani. Oltre 60 laboratori di scrittura

di Sara D’Alessandro

È tutto pronto per l’edizione 2024 del Festival del libro , che si svolgerà da domani fino al 10 marzo in vari luoghi simbolo del comune. Quest’anno il tema sarà "Narrare la generazione 2.0: scoperte letterarie dei giovani di oggi" e offrirà un viaggio nel mondo della letteratura contemporanea, con un focus speciale sui giovani. La rassegna che proporrà un’offerta editoriale di eccellenza, con quasi 13mila libri esposti al Cifa , vedrà l’alternarsi di 60 laboratori di scrittura, letture animate, spettacoli teatrali, presentazione di libri ed incontri con gli autori. "Con il coordinamento del Mondadori Point di Ponte a Poppi e l’aiuto di esperti accreditati come Katia e Gabriele – commenta l’assessora alla cultura del comune Francesca Nassini – il coinvolgimento di Nata Teatro, la Cooperativa Oros, la Biblioteca e professionisti come il fumettista Giuseppe Scapigliati, la nuova edizione è l’espressione della volontà dell’amministrazione di far crescere ancora questa realtà che, in poco tempo, si sta posizionando su livelli più ampi e sta attraendo anche autori importanti. Siamo felici di poter dare a e al Casentino un evento di qualità dedicato ai nostri giovani e alle scuole di tutta la provincia. L’impegno del Comune è stato notevole anche in questa occasione – continua – ma l’orgoglio di aver reso unico e autorevole un evento partendo dalla base di una mostra storica, ci rende assolutamente orgogliosi. Queste sono eredità di valore per tutti. Credo che il festival del libro sia giunto davvero al suo momento più alto di maturazione e che tutto il lavoro fatto ci servirà in futuro per farlo crescere ancora e per coinvolgere fasce sempre più ampie di pubblico".

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Flippo Vagnoli: "Lo sforzo che abbiamo fatto sul fronte della cultura in questi anni – afferma – è stato importante. Aver organizzato una squadra che con impegno e passione ha messo la propria professionalità e il proprio entusiasmo in questo progetto è un altro grande risultato di cui ringrazio l’assessora Nassini. Nulla è per caso e in questo frangente l’impegno sta ripagando tantissimo. Quello che portiamo al Casentino è un evento di altissimo valore".