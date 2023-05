Il Festival dei Cammini con Preziosi

ANGHIARI

Sarà ad Anghiari il noto attore Alessandro Preziosi (nella foto) a inaugurare sabato 27 maggio, l’edizione 2023 del Festival dei Cammini di Francesco, promossa dalla Fondazione Progetto Valtiberina e incentrata su importanti tematiche quali la valorizzazione del territorio e la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Come già sperimentato nei tre anni precedenti, anche il 2023 è caratterizzato da una manifestazione itinerante alla scoperta dei territori dell’Altotevere Umbro e della Valtiberina Toscana. Alle 21 di sabato, in piazza del Popolo, Preziosi sarà interprete di uno spettacolo tutto suo dal titolo "Amore sacro, amore profano", per il quale è obbligatoria la prenotazione. "Regole, autonomia e libertà" è il tema del Festival dei Cammini di quest’anno, che trae spunto dall’ottocentesimo anniversario della Regola Francescana, con focus sul ruolo delle regole e sul loro rapporto con l’autonomia e le libertà individuali nei diversi domini di conoscenza e sviluppo sociale. Il raggiungimento della libertà è strettamente connesso al concetto di autonomia, la quale, a sua volta, raggiungibile soltanto se si agisce all’interno di un perimetro fatto da regole volte a tutelare sé stessi, gli altri e l’ambiente. Il concetto di autonomia diventa ponte tra regola e libertà nella misura in cui è l’autodeterminazione dell’individuo e il rispetto delle regole comuni. La serata con Preziosi sarà seguita da primo dei due weekend successivi di eventi, tutto concentrato sul versante toscano della vallata: ritorno ad Anghiari il 1 giugno e spostamenti a Sansepolcro il 2, a Pieve il 3 e a Caprese il 4.