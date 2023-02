Il fazzoletto di Beatrice Ecco il "Dantedì" con Maggini e Soldani

Si celebra il "Dantedì". Oggi sabato 25 febbraio alle 16 appuntamento all’Iniversità dell’Età Libera Enzo Ficai, ospitata nei locali della ex caserma Cadorna, in Piazza Fanfani ad Arezzo, dove avrà luogo la prima manifestazione in occasione del "Dantedì". Saranno presentati due cortometraggi di Stafania Maggini (nella foto) dal titolo: "Poche faville di Paradiso" e "Il fazzoletto di Beatrice", con la partecipazione del soprano Roberta Soldani e la presentazione di Claudio Santori. L’ingresso è libero per tutti gli interessati.

I cortometraggi sono tratti dal Purgatorio e dal Paradiso di Dante. Dopo l’introduzione del professor Claudio Santori, la proiezione. Saranno presenti in sala Stefania Maggini, regista e Roberta Soldani, attrice cantante e interprete di Matelda, la quale canterà a cappella l’inedito "Dante a pezzi" un collage di motivi musicali, tutti con testi tratti dalle tre cantiche di Dante, alcuni musicati da Lali Mishvelia, altri da Toby Ingram e alcuni riarrangiati dalla stessa Roberta Soldani su popolarissimi motivi di musica pop italiana. L’ingresso è libero.