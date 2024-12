Il fascino senza tempo delle Alpi, nella mostra di Andrea Sanchini

L’atrio d’ingresso di Palazzo comunale a Castiglion Fiorentino ospita una nuova mostra fotografica in cui questa volta assolute protagoniste saranno le Alpi. Fino al 31 gennaio, infatti, la mostra fotografica di Andrea Sanchini celebra la maestosità e il fascino senza tempo delle Alpi, con un focus particolare sulle montagne svizzere. Ispirandosi al concetto romantico del sublime, la mostra mira a evocare un senso di meraviglia: una natura grandiosa, incantevole e prorompente allo stesso tempo.

Attraverso le oltre 30 fotografie esposte, lo spettatore intraprende un viaggio visivo tra picchi, cascate, laghi alpini, ghiacciai e fiumi ripresi nelle diverse stagioni. Le fotografie esposte sono frutto di innumerevoli ore di cammino, notti trascorse in una piccola tenda sopra i 2.000 metri e scatti all’alba e al tramonto spesso in condizioni climatiche estreme. Tutte le opere sono state stampate dall’autore su carta fine art Canson Bartya per garantirne la migliore qualità.

L’autore Andrea Sanchini è un fotografo fine art specializzato in paesaggi montani, con sede a Berna, Svizzera. Nato ad Arezzo e cresciuto a Castiglion Fiorentino, ha vissuto in diversi paesi del mondo prima di stabilirsi in Svizzera, dove ha conseguito un dottorato in chimica. La sua passione per la fotografia nasce dall’amore per la natura e dal potere rigenerante che essa offre, contribuendo a portare equilibrio nella vita quotidiana.

Appassionato di paesaggi alpini, Andrea esplora montagne, valli, ghiacciai, cascate e laghi, concentrandosi spesso su luoghi meno conosciuti, catturandone l’autenticità e la magia in ogni stagione. Quest’anno Andrea è stato premiato come vincitore dell’European Photographer Award nella categoria Paesaggio Svizzero ed è stato pubblicato nel prestigioso libro dei Natural Landscape Photography Awards nella sezione Grand Scenic.