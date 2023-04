Il fascino di chi resta fuori dal gregge

Federico

D’Ascoli

Nel 2019 l’Unesco ha fatto della transumanza un patrimonio dell’umanità. Il riconoscimento dell’organizzazione culturale dell’Onu suggella il valore sociale e ambientale dei pastori. Magari non ce ne rendiamo conto perché sembra un lavoro superato dai tempi ma è grazie alla pastorizia che tante aree interne, come lo splendido Casentino, possono continuare a vivere. Si parla tanto, qualche volta a sproposito, delle eccellenze agroalimentari del nostro Paese: non si può mangiare un ottimo formaggio senza pensare che l’alpeggio è il primo anello della catena che garantisce qualità al latte, ingrediente fondamentale. Nella poesia di Giacomo Leopardi: "somiglia alla tua vita la vita del pastore. Sorge in sul primo albore move la greggia oltre pel campo, e vede greggi, fontane ed erbe poi stanco si riposa in su la sera: altro mai non ispera".

Ma se il pastore romantico di Leopardi non desiderava nulla tranne il giusto riposo dopo una giornata di lavoro, il pastore 2.0 delle Foreste Casentinesi potrà contare su una formazione di alto livello. Un mestiere antichissimo che può diventare metafora di una modernità imprevedibile.

Verrebbe da fare un grande "in bocca al lupo" a questi ragazzi. Ma è davvero l’unica cosa da evitare.