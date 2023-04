Il fascino di chi resta fuori dal gregge

Federico D’Ascoli

Il primo giorno porta con sé la promessa di un nuovo inizio. La scuola dei pastori del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, iniziata ieri, ha avuto un successo che nemmeno gli organizzatori potevano immaginarsi. La corsa a un posto in mezzo alle greggi ha coinvolto quasi 170 candidati ed è diventata un caso nazionale. In un periodo post Covid in cui tante aziende rischiano di chiudere perché non trovano dipendenti, la pastorizia, contro ogni pronostico, attira giovani con curriculum di un certo livello. Forse per il fascino di passare dalla stasi al moto, dalla pace alla irrequietezza che la vita e il lavoro all’aria aperta consentono.