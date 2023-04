Il duo Scarponi e Pelli tra violino e pianoforte alla Casa della Musica

Oggi per la stagione concertistica organizzata dall’Associazione Le 7 Note alle 17,30 alla Camu la casa della musica nel palazzo della Fraternita dei Laici in piazza Grande, appuntamento con il concerto del Duo di Perugia, formazione con oltre quarant’anni di carriera composta da Patrizio Scarponi al violino e Giuseppe Pelli al pianoforte, che suoneranno Grieg e Dvorák, in occasione del concerto saranno in mostra le opere d’arte contemporanea dell’artista Gianlorenzo Palazzi. La rassegna riparte poi il 29 aprile con un programma che ospiterà i vincitori della seconda edizione di Attraverso i Suoni, mentre il 6 maggio, per il gran finale, a calcare il palco della CaMu è il duo formato da Fabrizio Datteri affermato pianista lucchese con numerose collaborazioni all’attivo, e Paolo Carlini già primo fagotto dell’Ort – Orchestra della Toscana, che propone brani di Reicha, Schreck, Castelnuovo-Tedesco, Drozd, Morricone, Saint-Saëns.

Tutti i concerti hanno il costo simbolico di 1 euro. Tutte le iniziative dell’Associazione Le 7 Note rientrano nel progetto RiCreando Oltre Il Suono, che tra i suoi obiettivi principali ha la diffusione della musica come strumento di inclusione sociale e la valorizzazione dell’area del Parco del Pionta.