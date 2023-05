Il Duo Carlini - Datteri in concerto oggi alla Camu

Oggi alle 17.30, proseguono i concerti dell’Associazione Le 7 Note presso la CaMu – Casa della Musica di Arezzo nel Palazzo di Fraternita dei Laici in Piazza Grande, con un duo di fuoriclasse della musica da camera: Paolo Carlini al fagotto, già primo fagotto dell’Ort – Orchestra della Toscana, e Fabrizio Datteri al pianoforte. Il programma è un viaggio dalla musica Romantica fino alla musica del nostro tempo, con autori come Reicha, Schreck, Castelnuovo-Tedesco,Drozd, Morricone, Saint-Saëns. In apertura si esibirà il duo di giovani musicisti aretini formato da Maria Carolina Leucalitti, mezzosoprano, classe 2006 e Tommaso Magnani al pianoforte, appena quattordicenne, rispettivamente allievi di Gaia Matteini e Greta Palazzini.

Eseguiranno musiche di Francesco Paolo Tosti. Il concerto sarà inoltre l’occasione per visitare la mostra di quadri di Gianlorenzo Palazzi, allestita nei locali della CaMu.

I concerti hanno il costo simbolico di 1 euro. Persone in situazioni di difficoltà economica, tuttavia, potranno aderire all’iniziativa "biglietto solidale" e fare richiesta all’Associazione per ottenere ingressi offerti.