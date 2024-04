Il Duo Argentino in concerto ero Arezzo Nascosta

Penultimo appuntamento della rassegna di musica da camera di Oida "Arezzo Nascosta" che organizza concerti nei luoghi più interessanti della città mostrandone il "dietro le quinte". Oggi sarà il turno di "Fabbri Vivai", in località San Zeno, azienda di esperienza pluriennale specializzata nella progettazione, realizzazione e manutenzione di giardini, biopiscine, vendita di piante, composizioni floreali per eventi, e molto altro. Alle 16,30 sarà possibile la visita dell’azienda agricola e florovivaistica, previa prenotazione, su [email protected]. Ci sarà la possibilità di ammirare un vastissimo assortimento di piante e fiori con grande varietà di rose, siepi, alberi ad alto fusto e da frutto. Alle 17,30, nel pieno dei colori primaverili, si esibirà il Duo Argentino formato dagli Artisti di origine argentina, Paola Scoppa alla voce e Fernando Mazza alla chitarra, in un concerto all’aperto dal titolo "Paesaggio Argentino" con musiche di Gardel, Ramirez, Basterra, Isella e molti altri.Un suggestivo viaggio musicale attraverso danze tipiche e ritmi caratteristici del folklore argentino. Al termine dell’evento, come sempre, è prevista la degustazione di vino a cura dell’Ais di Arezzo.