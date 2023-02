Il "dottore dei coriandoli" a San Giovanni, festa anche a Montevarchi

Sfilate, carri e tradizione anche in provincia. A San Giovanni torna la festa in maschera in città con i carri allegorici della Società del Carnevale sangiovannese. Sfilate, musica e divertimento anche oggi martedì 21 febbraio dalle 15 nel centro storico. La colonna sonora sarà affidata al complesso folk "LaRanocchia" di Orentano, alla "Premiata filarmonica Monterosso di Terricciola" e alla "Sciacchetrà streeet band" di San Giovanni. Re Giocondo, come di consueto, aprirà la sfilata e quest’anno sarà un dottore che, da un affollato reparto di terapia intensiva, cercherà di curare i malati con allegri coriandoli. Il secondo carro, dal titolo "Hotel Transilvania", ospiterà mostri, streghe e i personaggi della famiglia Addams. Balleranno a terra le ragazze della scuola Every dance studio. Poi "Vaccini a go go e il carro dei bambini dal titolo "Coriandoli di pace".

A Montevarchi c’è la 68° edizione del "Carnevale dei ragazzi", una delle tradizioni più antiche di Montevarchi. Corsi mascherati, concorsi, carri allegorici, addobbi, dolci e giostre animeranno la città per rendere i bambini i principali protagonisti del periodo più allegro dell’anno. Sfilate oggi con 4 carri allegorici dalle 15 lungo via Roma.

Tra maschere, coriandoli e stelle filanti, ci sarà anche il trenino a muoversi per le vie cittadine. Inoltre, in piazza Varchi e piazza Vittorio Veneto saranno presenti stand di dolciumi e giostre per i più piccoli.

Appuntamento per i più piccoli a Cortona per la fine di carnevale. Ad organizzarlo ci pensa il Calcit Valdichiana all’interno del teatro Signorelli. Dopo due anni di stop, torna la tradizionale "Sfilata delle Mascherine" a partire dalle ore 16,30 curata dall’associazione Fame Star Academy. Prevista anche una merenda per tutti. L’evento è ad offerta libera e i proventi raccolti andranno in favore delle iniziative che il Calcit porta avanti nel territorio