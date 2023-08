Il dottor Simone Nocentini a capo della centrale operativa del 118 di Arezzo

Arezzo, 10 agosto 2023 – Sarà il dottor Simone Nocentini, valdarnese, già responsabile dell’Area pronto soccorso e medicina d'urgenza-area provinciale Aretina e direttore del Pronto Soccorso dell'Ospedale del Valdarno, a guidare la centrale 118 di Arezzo a seguito del pensionamento del dottor Massimo Mandó. A stabilirlo è stata una delibera del direttore Generale Antonio D'Urso che prevede la decorrenza dell'incarico a Nocentini, provvisorio "a scavalco", a partire dalla giornata di ieri. Nel frattempo l’Azienda sanitaria ha attivato una procedura di pubblico avviso per il conferimento di un incarico quinquiennale di dirigente medico di struttura complessa nella discipina di emergenza urgenza o anestesia e rianimazione, per la direzione della centrale operativa del 118 dell’area provinciale aretina.

Massimo Mandò, direttore dell’emergenza urgenza della Asl Toscana Sud Est, valdarnese di Piandiscò, è andato in pensione il 31 luglio scorso dopo più di 40 anni di onorato servizio alla Asl aretina, il 31 luglio prossimo andrà in pensione. E lo ha fatto ringraziando chi, in questi anni, lo ha supportato nella sua attività, in particolare quella legata al 118. All'auditorium del San Donato, infatti, si sono ritrovati i vertici dell'azienda sanitaria, i colleghi, le Misericordie del territorio e le istituzioni per salutare un personaggio straordinario, che lascerà un solco profondo nel campo dell'emergenza. Mandò è stato alla Asl dal 1982 e nel 118 dal 2000. Ha dapprima ricoperto la carica di direttore del 118 di Arezzo; poi è stato nominato direttore del dipartimento emergenza-urgenza della Asl 8 e recentemente ha assunto la carica di direttore del dipartimento emergenza-urgenza dell’intera Azienda Sanitaria della Toscana Sud Est.

In questi anni il dottor Mandò si è battuto molto per sensibilizzare i cittadini sull'utilizzo del defibrillatore, contribuendo ad installare gli apparecchi cardiaci all'interno di moltissime strutture: centri commerciali, scuole, impianti sportivi, luoghi di aggregazione. Insomma, con Mandò la Asl perde un vero e proprio punto di riferimento. Adesso si godrà la meritata pensione, anche se a Castelfranco Piandiscò stanno circolando voci, non confermate, di una sua possibile candidatura alle elezioni amministrative del prossimo anno. Vedremo. Intanto al vertice dell'Emergenza Urgenza della Azienda USL Toscana Sud Est è subentrato il dottor Mauro Breggia, già direttore dell'Area Dipartimentale Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza e Area Provinciale Grossetana.