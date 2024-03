Il dottor Gianni Mura nuovo direttore della chirurgia generale del presidio ospedaliero di Bibbiena

Arezzo, 5 marzo 2024 – Il dottor Gianni Mura è stato nominato direttore della struttura complessa di Chirurgia generale del presidio ospedaliero di Bibbiena, all’esito della selezione pubblica, con delibera del direttore generale dell’Asl Toscana sud est Antonio D’Urso. I

l dottor Mura si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Siena, dove poi si è specializzato in Chirurgia. Dopo tanti incarichi nella disciplina presso le strutture dell’ex Asl 8 di Arezzo, poi confluita nell’Asl Toscana Sud Est, Mura era attualmente direttore facente funzione di Chirurgia Generale presso l’ospedale casentinese.

“Il presidio ospedaliero di Bibbiena è molto importante, vero e proprio punto di riferimento del Casentino e non solo. - le parole del direttore generale Asl Tse D’Urso. - Ritengo che il lavoro già fatto e i progetti in essere messi in campo dal dottor Mura non possano che essere la strada giusta per migliorare sempre più i servizi destinati ai cittadini di questo territorio unico”.

“Dopo quello al Direttore generale per la fiducia accordatami, - dichiara il dottor Mura, - il mio doveroso ringraziamento va ai miei colleghi e al personale della UOC di Chirurgia generale, della sala operatoria e di tutto l’ospedale con cui ho l’onore di lavorare oramai da un anno e mezzo.

Il mio impegno per il futuro è sicuramente quello di mantenere alto – e migliorare - il livello delle prestazioni chirurgiche offerte dal nostro ospedale. E ci sono alcuni progetti di chirurgia e chirurgia oncologica – alcuni già in fase di realizzazione – su cui stiamo lavorando attivamente a questo fine”.