Il distretto all’esame Vicenzaoro

Luca Parrini (nella foto) ancora a capo degli orafi associati alla Confartigianato di Arezzo. Nei giorni scorsi si è svolta la riunione dell’assemblea degli orafi che ha rieletto per acclamazione Parrini alla carica di presidente della categoria. Tra i temi caldi c’è sicuramente la collaborazione con Ieg. "Tra pochi giorni è in programma VicenzaOro January che rappresenta il principale appuntamento dell’anno con i mercati internazionali per le imprese del gioiello made in Italy" spiega Parrini. Sarà molto folta anche quest’anno la presenza delle imprese associate a Confartigianato. Circa 200 imprese italiane del sistema Confartigianato esporranno a VicenzaOro. "Il distretto orafo di Arezzo – continua Luca Parrini - con circa 1.130 imprese attive e oltre 8.100 dipendenti, rappresenta un patrimonio di competenze e di risorse su cui la comunità economica del nostro territorio deve necessariamente continuare ad investire. Con l’elezione del nuovo consiglio direttivo di Confartigianato Orafi viene rinnovata la volontà dell’associazione di Arezzo di continuare il lavoro svolto sinora nella elaborazione delle strategie da mettere in campo per lo sviluppo nel nostro settore".

Segnale di speranza da parte di Mauro Benvenuto, presidente orafi Cna di Arezzo e della Toscana, associazione che da anni vanta il maggior numero di espositori e che occupa quindi il numero di stand più rilevante dell’intera fiera; che in questi primi sei mesi del 2024 è anche presidente della consulta orafa aretina. "Saranno ben 40 le aziende aretine associate Cna che parteciperanno a questa edizione che prenderà il via venerdì". Le maggiori preoccupazioni, come facile intuire, vengono dalla situazione internazionale: "Come sempre dobbiamo approcciare le fiere con il massimo delle aspettative, ma consapevoli però che ci confrontiamo con un mondo a rischio recessione nel quale rallentano i mercati e, di conseguenza, anche gli acquisti. Abbiano imparato che con la globalizzazione un problema in una zona del mondo ha ripercussioni ovunque. Le tensioni e le guerre investono aree e paesi che hanno una grande rilevanza nell’economia mondiale". Quella che è ai nastri di partenza resta comunque la fiera più importante del settore: "Diciamo pure che è la fiera per eccellenza che dà il via e il segno all’intera annata, ci sono presenze da tutto il mondo sia come espositori che come buyer e con la nostra esperienza e conoscenza del mercato siamo anche in grado di portare clienti alle aziende nostre associate", conclude Benvenuto.

